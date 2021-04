Taoiseach annonce un retour du tourisme intérieur en juin

Taoiseach Micheál Martin a signalé que le tourisme intérieur pourrait revenir en juin dans le cadre de l’assouplissement des restrictions relatives à Covid-19 que le gouvernement examinera cette semaine.

Il a déclaré lors d’une réunion privée du parti parlementaire de Fianna Fáil que les coiffeurs et les barbiers, les services religieux, la formation sportive en plein air pour les adultes, les achats cliquables et non essentiels sont envisagés pour la réouverture en mai.

Cependant, selon des sources, M. Martin a également suggéré que le gouvernement envisage de rouvrir des hôtels, des chambres d’hôtes, des maisons de vacances indépendantes et des sites de maisons mobiles en juin, ouvrant ainsi la voie à la reprise du tourisme intérieur.

La réunion a entendu des plaidoyers au nom du secteur de l’hôtellerie de la part de DT, dont Cathal Crowe et John Lahart, pour un soutien financier aux pubs et aucune distinction à faire entre les pubs gastronomiques et ceux qui ne servent pas de nourriture.

M. Martin a reconnu les appels en faveur de l’égalité de traitement au sein de l’industrie hôtelière, mais il a été dit prudent dans sa réponse à de telles contributions.

Il a dit qu’il n’y aura «pas de falaise» dans les soutiens au secteur que le gouvernement cherchera à renforcer dans le plan national de relance économique.

M. Martin a déclaré que le pays était en bonne position avant la décision de réouverture et mieux que prévu.

Il a salué l’approbation par le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca pour une utilisation dans les plus de 50 ans.

M. Martin a également déclaré à la réunion qu’il s’était inscrit pour être vacciné et qu’il était impatient de recevoir le vaccin.

Il a dit qu’il y avait eu un volume élevé de vaccinations cette semaine et qu’ils avaient un impact énorme.

M. Martin a déclaré que le gouvernement travaillait avec l’UE dans le cadre de l’élaboration d’un certificat vert pour les voyages internationaux pour les personnes entièrement vaccinées.

Il aurait minimisé les suggestions selon lesquelles l’Irlande développerait son propre certificat de vaccin pour accéder aux services ici, invoquant des préoccupations éthiques et de libertés civiles.

Le TD sud de la baie de Dublin, Jim O’Callaghan, a appelé à une «réouverture en douceur» des services personnels pour les plus de 70 ans – dont la plupart ont été vaccinés – afin qu’il n’y ait pas de précipitation pour de tels services.