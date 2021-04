L’avenir post-pandémique de l’Europe sera décidé en Pologne

Piotr Buras est chercheur principal en politique et chef du bureau de Varsovie du Conseil européen des relations extérieures.

VARSOVIE – Les dirigeants de l’Union européenne pourraient penser qu’ils peuvent pousser un soupir de soulagement – la voie semble désormais claire pour l’effort révolutionnaire de l’UE en faveur de la reprise économique.

Après que la Cour constitutionnelle allemande a rejeté une contestation intérieure du fonds de récupération des coronavirus du bloc la semaine dernière, un accord cette semaine entre le gouvernement polonais et un parti d’opposition semble avoir levé un barrage politique.

Mais le vrai danger pour l’UE n’était pas ce qui se serait passé si le fonds de relance avait sombré à Varsovie. C’est ce qui va se passer maintenant qu’il semble de plus en plus susceptible d’entrer en vigueur.

À première vue, il est étonnant que la Pologne ait été une pierre d’achoppement potentielle pour le fonds de relance de 750 milliards d’euros. Certes, le gouvernement de droite du parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński n’est pas connu pour son enthousiasme pour l’UE. Néanmoins, la Pologne est en passe de devenir l’un des principaux bénéficiaires du fonds, recevant 58 milliards d’euros de subventions et de prêts.

L’adoption du fonds a été saluée comme un énorme succès par le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui a l’intention de dépenser l’argent dans un projet de réforme appelé «New Deal pour la Pologne». Mais le fonds de relance a déclenché une lutte pour le pouvoir au sein de la coalition au pouvoir à Varsovie.

Zbigniew Ziobro, le ministre polonais de la Justice et chef d’un parti de coalition junior, s’oppose avec véhémence à la ratification du fonds, affirmant qu’il menace la souveraineté de la Pologne. Son argument: il ouvre la voie à la fédéralisation de l’UE. Sans ses votes, le gouvernement a eu du mal à faire adopter le projet de loi au Parlement. Et parce que le fonds de relance nécessite l’acceptation de tous les pays de l’UE, cela a créé le danger de couler le tout.

Pour l’instant, cela semble avoir été évité. Mardi, le parti d’opposition de gauche a annoncé qu’il était parvenu à un accord avec le gouvernement, lui donnant la majorité dont il avait besoin. Mais s’il est tentant de rejeter cela comme un exemple irritant de prise d’otage de l’UE par de petites politiques intérieures, le véritable défi est juste de relever la tête.

Les problèmes de la Pologne avec l’état de droit ne soulèvent pas seulement de sérieux doutes quant à savoir si l’argent du fonds sera bien dépensé; cela soulève le spectre que l’argent fourni par l’UE sera utilisé pour cimenter le parti du droit et de la justice de plus en plus autocratique.

Dans une lettre ouverte au gouvernement publiée mardi, une large coalition d’organisations non gouvernementales polonaises a critiqué le travail du gouvernement sur le fonds de relance national pour son manque de transparence et son ignorance des consultations publiques requises par l’UE.

Mais le vrai problème est un manque de contrôle judiciaire.

Le gouvernement de Kaczyński a une puissante emprise sur le pouvoir judiciaire. La plus haute cour d’appel pour les affaires de gestion des fonds de l’UE manque d’indépendance, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il y a une pression croissante sur les juges partout au pays.

Le problème s’aggrave. Alors même que la coalition au pouvoir se disputait le fonds de relance, elle prenait des mesures pour rejeter la suprématie du droit européen. Mercredi, le Tribunal constitutionnel polonais évaluera si le droit de la CJUE de contrôler l’indépendance du pouvoir judiciaire viole la constitution polonaise.

Le tribunal est contrôlé par le gouvernement, rempli de politiciens et de loyalistes du droit et de la justice. Le juge en chef est un ami personnel de Kaczyński. L’objectif du gouvernement est évident: introduire une barrière constitutionnelle empêchant la mise en œuvre des décisions relatives à l’indépendance judiciaire par la CJUE.

Si cela devait se produire, la décision controversée de la Cour constitutionnelle allemande de l’année dernière contestant la suprématie des tribunaux de l’UE serait pâle en comparaison. La décision polonaise nierait effectivement le rôle de la CJUE et de la Commission européenne en tant que protecteurs des traités et de l’ordre juridique fondé sur des règles. Le principe fondamental de la confiance mutuelle de l’UE – qui exige l’accès à des tribunaux indépendants dans tous les pays membres – ne serait plus vrai.

Cela ne doit pas être autorisé. La Pologne est un pays pivot pour l’UE, et il est dans l’intérêt du bloc tout entier de l’aider à réussir.

La nécessité d’approuver le programme de relèvement en cas de pandémie ne peut pas se faire au détriment de l’ordre juridique de l’UE et de la démocratie polonaise.

En décembre, l’UE a introduit un mécanisme qui bloquerait le paiement des fonds de recouvrement pour les violations de l’état de droit qui mettent en danger les intérêts financiers du bloc. Aujourd’hui, ces risques ne pourraient être plus évidents. Des hommes forts potentiels comme Kaczyński et le Hongrois Viktor Orbán se préparent à contester le système européen. Si l’UE n’utilise pas ses ressources financières pour arrêter la propagation de l’autocratie, sa reprise post-pandémique deviendra au mieux une victoire à la Pyrrhus.