Comment le Scottish National Party est devenu le seul spectacle de la ville

LONDRES – L’histoire de la dernière décennie a été celle des tremblements de terre politiques – mais peu de pays ont été secoués comme l’Écosse.

Rewind 15 ans et le nationalisme écossais était une poursuite relativement marginale. Le Parti national écossais (SNP) était bloqué dans l’opposition au sein de l’assemblée décentralisée d’Écosse, tout comme il l’avait été depuis la création du Parlement en 1999. Le soutien à l’indépendance était très éloigné de toute forme de majorité. Le parti n’avait jamais envoyé plus d’une poignée de députés à Westminster.

La semaine prochaine, les électeurs écossais se rendront aux urnes et – sauf miracle – éliront le quatrième gouvernement successif du SNP à Holyrood, dans une autre victoire écrasante du leader Nicola Sturgeon. Le parti détient presque tous les sièges écossais à Westminster, et les sondages d’opinion montrent que le soutien à l’indépendance tend vers une opinion majoritaire à environ – ou juste au-delà – de 50%.

SONDAGE ÉLECTORAL DES SONDAGES EN ÉCOSSE (VOTE PAR CONSTITUTION) Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Dans le podcast Westminster Insider de cette semaine, Jack Blanchard de POLITICO revient sur l’histoire du mouvement nationaliste écossais et explique comment il est passé d’une poursuite marginale à peut-être la vision majoritaire en Écosse.

«Je dirais que les années 1990 ont été la décennie où le SNP est devenu pertinent», déclare Alex Salmond, qui – curieusement – est devenu chef du parti en 1990. «Et fondamentalement, la décision fondamentale que le SNP a prise sous ma direction de premier mandat a été de commencer à assumer une place dans le spectre social et économique. Alors au lieu de simplement dire: « nous sommes du côté de l’Écosse », soyez prêt à prendre parti dans L’Écosse… et donc de renforcer ses références en tant que parti social-démocrate, un parti sur lequel des groupes écossais pourraient s’appuyer pour défendre leurs intérêts.

La création du Parlement écossais en 1999 a donné au SNP et à Salmond une orientation électorale. Huit ans plus tard, ils étaient au pouvoir, battant le Parti travailliste écossais d’un seul siège. Les travaillistes écossais ont été bloqués par l’impopularité croissante du gouvernement travailliste à Westminster, en particulier au lendemain de la guerre en Irak.

«Alex est devenu l’opposant le plus important de la guerre à Westminster», déclare Jack McConnell, premier ministre travailliste d’Écosse jusqu’à la défaite de son parti en 2007. «Cela lui a donné une très grande plate-forme. Le gouvernement travailliste avait des problèmes avec les scandales et ainsi de suite, et encore une fois, le SNP est devenu très proéminent dans l’opposition à certains de ces scandales. Ils sont donc passés d’une position assez désespérée, très rapidement – en 12 mois – ils ont progressé dans les sondages.

Salmond a capitalisé sur la plate-forme offerte par le premier ministère et a remporté une nouvelle victoire en 2011 – cette fois un glissement de terrain, lui donnant le pouvoir d’exiger un référendum sur l’indépendance. Et bien que cela ait été de justesse rejeté en 2014, le soutien à l’indépendance n’a fait que se solidifier – en particulier au lendemain du vote sur le Brexit et du chaos à Westminster qui a suivi.

«Il y a eu un énorme changement structurel», déclare Torcuil Crichton, un journaliste chevronné du Daily Record qui a couvert la politique au cours des 20 dernières années. «Le tremblement de terre de 2014, la scission 55/45 [in the independence referendum] en Écosse, qui est le résultat, je pense, du tremblement de terre plus profond de la méfiance à l’égard de la politique et de la montée de la politique identitaire – c’est un changement structurel qui est là pour longtemps. Il n’y a aucun signe que les gens qui ont voté «oui» à l’indépendance changent beaucoup d’avis… Tout ce qui se passe en Écosse est vu à travers le prisme de l’indépendance.

Salmond, qui a maintenant quitté le SNP dans l’acrimonie à la suite d’allégations sur sa conduite personnelle – qu’il nie toutes – se présente pour un parti indépendant indépendant, Alba, lors des élections de la semaine prochaine.

Il insiste sur le fait que les arguments en faveur d’une Écosse indépendante sont plus forts que jamais et nie que les dures réalités du Brexit – qui nécessiteraient une sorte de frontière entre l’Écosse et l’Angleterre si l’Écosse rejoignait l’UE – ont détruit ses chances de succès.

SONDAGE ÉLECTORAL DES SONDAGES EN ÉCOSSE (VOTE SUR LA LISTE RÉGIONALE) Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

«Vous n’êtes pas obligé d’avoir une frontière dure entre l’Angleterre et l’Écosse», dit-il. «Premièrement, il n’y aura pas de frontière entre les gens – je veux dire, c’est tout simplement stupide. La zone de voyage commune [between the nations of the U.K. and Ireland] a été initiée en 1922… Nous ne parlons donc pas de frontières pour les gens. Mais il y aura une forme de frontière administrative si l’Écosse rentre dans l’Union européenne. »

Sa solution immédiate pour l’Écosse serait de rejoindre le marché unique de l’UE via l’Association européenne de libre-échange (AELE), puis de convenir d’une union douanière avec ce qui reste du Royaume-Uni.

«Vous pouvez rentrer dans l’AELE en quelques semaines», insiste-t-il. «Et ensuite via l’AELE [join] l’Espace économique européen, qui prendra un peu plus de temps – mais pas si longtemps. Et vous pouvez proposer une union douanière avec le reste du Royaume-Uni, ce qui devrait être attrayant pour l’Angleterre, étant donné que [in terms of] les produits manufacturés qu’ils vendent beaucoup plus à l’Écosse que l’Écosse ne leur vend.

«Donc, cela adoucirait la frontière sur le plan administratif, mais ce sera une sorte de frontière. Et vous ne pouvez pas simplement souhaiter qu’il disparaisse, à moins, bien sûr, que vous ne vouliez que l’Écosse reste partie d’un bloc commercial britannique et soit exclue des autres blocs commerciaux. Je pense que ce serait très insensé, car la décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique est le plus grand acte d’autodestruction de tous les grands pays de l’après-guerre.