Les cinémas doivent rouvrir le 7 juin – Catherine Martin

Magnat Pack Cinéma Ultra 2 THX 7.1

Pack Enceintes Home-Cinéma Magnat Pack 7.1 Cinema THX Ultra 2 Même les spécialistes THX ont été surpris et n´ont pas tari d´éloges à l´égard de notre système : le LCR 100-THX, le haut-parleur avant du système Cinema Ultra de Magnat, fut le premier au monde à recevoir la licence très stricte THX Ultra 2 – alors qu´il a été conçu pour une utilisation verticale comme horizontale. Il est en outre le haut-parleur frontal/central certifié le plus compact, avantage qui nous a permis d´atteindre un de nos objectifs majeurs : une flexibilité de configuration maximale. Impossible d´obtenir un système THX Ultra 2 plus compact, flexible et puissant Pour rappel : derrière la norme THX Ultra 2 se cachent les conditions les plus strictes jamais conçues par THX pour le Home Cinema. Il ne s´agit pas exclusivement d´une diffusion optimale des enceintes frontales et des enceintes d´effets, mais également d´un volume important. Ainsi, pour les basses, Ultra 2 exige des performances pouvant atteindre les 117 décibels – cela équivaut à la puissance du tonnerre lorsqu´il est tout près. Les caissons de basses inclus dans notre système Cinema Ultra Sub 300-THX répondent à ces exigences sans aucun mal ; même les haut-parleurs frontaux et arrière de l´ensemble ont été développés pour garantir des faibles distorsions et des niveaux durables. Un film d´action passionnant avec des basses explosives a l´air nettement plus réaliste grâce au système Cinema Ultra. Vous entendrez et même sentirez les moindres détails – promis ! Une technique parfaite pour des performances ultimes Pour atteindre un tel résultat, il a fallu relever de nombreux défis techniques. Ainsi, nous avons développé la calotte de tweeter la plus grosse au monde avec 42 mm de diamètre. Seule une telle calotte permettait de respecter les contraintes imposées relatives à une bande passante généreuse et une absence de distorsions. Dans le haut-parleur frontal Cinema Ultra 100-THX, nous avons utilisé ce tweeter record et deux dans les haut-parleurs d´effets dipôles Cinema Ultra RD 200-THX. Le haut-parleur de grave-médium 17 centimètres avec sa membrane céramique-aluminium (utilisée pour le haut-parleur frontal et d´effets) et le subwoofer puissant 32 centimètres sont également des innovations remarquables, qui établissent une nouvelle norme en matière d´absence de distorsions. On l´entend d´ailleurs immédiatement : l´image sonore est sans contrainte, détaillée et transparente même à volume élevé. C´est pourquoi avec le Cinema Ultra, même la musique en format stéréo sonne parfaitement.Tous les boîtiers du Cinema Ultra sont dotés de surfaces élégantes et discrètes – notre style « camouflage ». Les haut-parleurs d´un Home Cinema doivent se distinguer par la qualité de leur son et non par leur surface brillante. C´est pourquoi nous avons évité les surfaces réfléchissantes et avons pensé aux moindres détails : même nos logos métalliques Magnat n´ont pas reçu la finition alu brillante mais revêtent un style en titane...