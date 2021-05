Un sondage montre que les Irlandais soutiennent l’unification mais ne veulent pas payer pour cela

MICHEL HERBELIN Montre Michel Herbelin Newport Royale quartz cadran bleu bracelet acier bicolore 29,3 mm

A mi-chemin entre tradition et modernité, cette montre Newport Royale ne pourra que vous séduire. Elle se destine aux femmes qui recherchent un modèle original mais qu'elles pourront conserver dans le temps. L'acier se teinte de notes dorées, que vous retrouverez sur son bracelet, sa lunette satinée et ses index bâtons et chiffres romains. Le cadran bleu de cette montre est texturé au centre et soleillé vers l'extérieur, et témoigne du savoir-faire de la Maison française. Très élégante, cette référence à quartz est également une gardienne du temps précise : en plus d'indiquer les heures, minutes et secondes, elle vous offre une date par guichet situé à 6 heures. Aussi raffinée qu'intemporelle, cette montre Newport Royale ne quittera plus votre poignet.