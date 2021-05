L’expérience de Katie Taylor montre sa victoire sur Natasha Jonas

DINH VAN Bracelet Dinh Van Le Cube Diamant en or blanc et diamant sur chaîne

Au sein de sa collection Le Cube Diamant, la maison Dinh Van joue avec les formes géométriques et l'alternance de vides et de pleins pour donner naissance à une gamme de bijoux tendances et contemporains. Ce bracelet Dinh Van Le Cube Diamant en or blanc, composé de mailles plates et allongées, est pourvu en son centre d'un cube serti d'un magnifique diamant brillant. Ce cube, symbole de stabilité est ajouré sur quatre faces permettant à la lumière de circuler au gré des mouvements de celle qui le porte pour sublimer l'éclat du diamant. Comme une seconde peau, ce bracelet Dinh Van Le Cube Diamant épousera parfaitement les formes de votre poignet au quotidien.