Jusqu’à 240000 vaccins Covid-19 pourraient être délivrés la semaine prochaine, selon Reid

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a affirmé que le programme de vaccination de l’État atteignait un «très bon élan» et qu’entre 220 000 et 240 000 vaccins pourraient être administrés dans la semaine à venir.

Il a déclaré que le HSE continuait à travailler ce week-end sur un plan de vaccination révisé basé sur les conseils les plus récents du Comité consultatif national de vaccination (Niac) qui avait imposé des contraintes à ses opérations. Il a déclaré que ce plan révisé serait basé sur les lignes d’approvisionnement pour les vaccins et les groupes d’âge à vacciner. Il a dit qu’il ne voulait pas que 300 000 à 400 000 vaccins ne soient pas utilisés dans les réfrigérateurs.

Dimanche, le ministère de la Santé d’Irlande du Nord a signalé un autre décès d’un patient Covid-19 et 69 nouveaux cas de virus.

Samedi, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé trois décès et 569 cas dans la République.

S’exprimant dimanche sur le programme «This Week» de RTÉ, M. Reid a indiqué que d’autres centres de test Covid-19 sans rendez-vous pourraient être créés à Co Donegal. Il a dit que Donegal était un très grand comté et que si certaines régions avaient une incidence de Covid-19 inférieure à la moyenne nationale, il y avait d’autres endroits dans le comté qui étaient très préoccupants.

M. Reid a déclaré que la réunion de samedi entre le ministre de la Santé Stephen Donnelly et les DT et d’autres groupes du Donegal avait été «très utile».

«Nous avons déjà un site d’essai à Letterkenny, qui est une installation sans rendez-vous. Mais également à la suite de la réunion d’hier et nous continuerons à examiner d’autres sites sans rendez-vous et d’autres capacités de test. »

Cependant, M. Reid a déclaré que si les tests étaient très importants, il s’agissait d’une deuxième ligne de défense. Il a déclaré que la première ligne de défense contre Covid-19 dans le Donegal et partout ailleurs dans le pays était des mesures de santé publique.

Il a déclaré que le HSE avait 35 centres d’essais statiques en place dans différents endroits à travers le pays, ainsi qu’environ six installations éphémères qui ont été mobilisées dans des zones à hauts niveaux de transmission.

«Ce sera un exemple de ce que nous ferons.»

M. Reid a déclaré qu’il y aurait probablement environ 190 000 vaccins administrés dans la semaine du lundi au dimanche dernier.

Il a déclaré que plus de 1,59 million de vaccins avaient maintenant été administrés au total à ce jour et que 30% de la population avaient maintenant reçu leur première dose. Il a dit que 12 pour cent des personnes avaient reçu une deuxième dose.

Il a déclaré que 4 600 personnes avaient reçu des vaccins samedi dans l’Helix de Dublin.

M. Reid a déclaré que le service de santé attendait avec impatience l’approche qui devrait être adoptée en mai et en juin sur la base des derniers conseils de Niac.

Il a déclaré: «nous essayons d’obtenir des informations claires de la part des fournisseurs sur les dates de livraison et leur prévisibilité».

«Ensuite, nous examinons les profils d’âge et la manière dont nous révisons le plan.

«Nous allons continuer avec la politique gouvernementale et passer par l’âge car c’est là que se trouve le facteur de risque. Deuxièmement, nous examinons l’approvisionnement en vaccins et leur date d’échéance – comment utiliser tous les vaccins, car nous ne voulons pas que 300 000 ou 400 000 vaccins restent dans un réfrigérateur sans pouvoir les utiliser. »

Il a déclaré que l’une des questions examinées était de savoir si un groupe d’âge pouvait être appelé en parallèle avec un autre.

Cependant, M. Reid a averti que si ce concept peut sembler correct dans une certaine mesure, «ce qui ne serait pas bien, c’est que vous chuteriez à travers les âges».

Il a dit que s’il y avait des gens dans la cinquantaine en attente d’un vaccin alors que d’autres dans la trentaine en recevaient un, ce ne serait pas bon du point de vue de la santé publique «parce que nous savons où sont les facteurs de risque».

M. Reid a déclaré que l’un des principaux facteurs de restriction du programme était que, selon l’avis de Niac, les vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson ne pouvaient être utilisés que pour les personnes de plus de 50 ans.

«Cela constitue une contrainte importante non seulement quant à la façon dont nous progressons à travers les âges, mais également en termes de maximisation de tous les canaux. [for administering the vaccine], en particulier les pharmacies.

M. Reid a déclaré que les vaccins à ARNm tels que Pfizer et Moderna ne convenaient pas à l’administration dans les pharmacies.

Pendant ce temps, un membre senior de l’équipe nationale d’urgence de santé publique a déclaré qu’une réouverture «lente et progressive» de la société est réalisable en raison des progrès du déploiement du vaccin Covid-19, mais nous devons encore être prudents.

Le professeur Philip Nolan, président du groupe de modélisation Nphet, a déclaré qu’il y a deux raisons pour lesquelles un assouplissement des restrictions est nécessaire maintenant – «en raison du temps que nous avons dû supporter des mesures de santé publique franchement très restrictives».

Il a également déclaré que 61 semaines se sont écoulées depuis le premier cas de Covid-19 en Irlande et 18 semaines depuis l’introduction des restrictions de niveau 5.

«Nous devons avancer à ce stade et nous sommes à un stade de la pandémie où certaines choses à faible risque qui sont vraiment importantes pour nous peuvent être faites comme aller dans de plus grands magasins, aller dans de plus petits magasins en petit nombre, se réunir. à l’extérieur, simplement pour être ensemble et profiter de la compagnie de chacun.

«Je sens vraiment que nous pouvons le faire. J’ai vraiment le sentiment que nous pouvons passer les quatre à huit prochaines semaines en toute sécurité tant que nous, en tant qu’individus, gardons les contacts modestes »et les réunions en plein air.

S’exprimant sur On the Record de Newstalk avec Gavan Reilly, le professeur Nolan a déclaré que «les choses à faible risque sont relativement sûres, d’autant plus que le programme de vaccination s’intensifie et que les personnes vulnérables sont protégées et que plus largement la société atteint un niveau de protection où le virus a plus de mal à se propager ».

Il a déclaré que l’été dernier, alors que la société s’ouvrait progressivement, cela avait commencé avec un taux de reproduction du virus ou 1 passant à 1,2 et qu’en septembre, il était aussi élevé que 1,6, mais ils avaient un certain niveau de certitude avec leur modélisation.

«Cependant, le B117 est entre 40% et 90% plus transmissible» et cela fait une énorme différence, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’ils devaient parler au gouvernement de ce qui se passerait à différents niveaux de reproduction.

Le professeur Nolan a déclaré qu’au cours des six à huit prochaines semaines, le nombre de cas pourrait voir soit de très faibles cas, soit de très petites augmentations du nombre ou une augmentation du nombre.

«Nous allons devoir apprendre au fur et à mesure et il peut y avoir une bosse sur la route où nous trouvons que quelque chose est moins sûr que ce que nous pensions.»

Il a dit: «Si vous avez moins de cas chez les personnes âgées, la proportion de cas chez les plus jeunes augmente. Nous allons donc voir cela inévitablement.

La réaction à un certain nombre de cas est maintenant différente de ce qu’elle aurait été en janvier, avril ou octobre de l’année dernière à cause de la vaccination «mais il faut être prudent».

Faisant référence aux niveaux de risque pour les jeunes adultes, il a déclaré: «Les plus jeunes ont un niveau plus élevé de contacts sociaux. À mesure que nous assouplissons les restrictions, nous constatons que les jeunes sont plus à risque que les personnes dans la quarantaine simplement parce qu’ils sont plus nombreux. »

Il pensait que, d’une manière générale, les gens se comportent de manière responsable.

«Il y a un sentiment dans la population que nous pouvons nous retrouver à l’extérieur et garder nos distances» et il a dit que «les gens font des calculs de risque appropriés».