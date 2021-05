L’UE convoque l’ambassadeur de Russie au sujet de l’interdiction de voyager pour les hauts fonctionnaires

Icône Joie inattendue Russie XIX siècle

Icône Joie inattendue Russie XIX siècle. Icône du XIX siècle, provenant de la Russie Centrale, peinte sur planche en bois de 33x25 cm.Le sujet de cette icône s'inspire à un récit de Saint Dimitri, évêque de Rostov, dont le début est écrit sur une plaque aux pieds de l'image de la Vierge. Le récit raconte l'histoire d'un pécheur qui, malgré tous ses crimes, ne manquait jamais de répéter le salut de l'Archange Gabriel à Marie devant l'icône de la Mère de Dieu. Un jour, lors que le pécheur était en train d'organiser un nouveau délit particulièrement odieux, l'icône se recouvra de plaies et commença à perdre du sang aux niveaux des mains et des côtes de l'Enfant Jésus. L'homme se prosterna alors devant l'icône en demandant qui avait fait une chose pareille à son Seigneur. La Vierge alors lui répondit " Toi et les autres pécheurs continuez de crucifier mon Fils avec vos péchés comme les Juifs l'ont fait ". Frappé par cette phrase, l'homme demanda l'intercession de Marie et obtint le pardon et la joie inattendue de la repentance et du salut, d'où le nom de l'icône.Précieuse icône livrée avec expertise d'un expert des Biens Culturels russes et documents d'exportation.