La police allemande démantèle un important réseau d’abus sexuels sur enfants sur darkweb

Pistolet stroboscopique 12V, fonctionne réseau bord

Il y a une chose importante à savoir sur le point d'allumage optimal : il n'en existe qu'un seul. Et pour le trouver, il existe ce pistolet stroboscopique 12 volts avec lampe et capteur inductif. Il tient bien en main et est alimenté via le réseau de bord. Puissance : Jusqu'à 20 000 impulsions d'allumage/minute maxi.