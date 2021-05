Les preuves ne justifient pas le cas d’un programme de logement partagé

Deakos D-Mannoro - 30 sachets

D-Mannoro est un complément alimentaire, sous forme de sachets, une forme prête à l’emploi et ne nécessitant pas d’eau, à base d'1 g de D-mannose orosoluble, pour une prise facile et une action rapide en cas de cystite bactérienne.Sa prise sublinguale, en plus d’être plus pratique et rapide, permet une assimilation plus rapide du produit par rapport aux autres formes avec, par conséquent, une réponse plus rapide de notre organisme.Il peut être utilisé également sur de longues périodes. Il n’a pas d’effets secondaires, n’a pas d’interaction avec les médicaments, ne comporte pas de risque de surdosage ni d’accoutumance.Il peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement, par les personnes souffrant de maladie cœliaque ou de diabète.