Une coupure d’électricité française au milieu de la ligne de pêche semblerait «  disproportionnée  »: le ministre de Jersey

Le ministre des Relations extérieures de Jersey, Ian Gorst, a déclaré mercredi qu’une coupure de courant dans la dépendance britannique autonome, à seulement 22 kilomètres au large des côtes françaises, « paraîtrait disproportionnée ».

La menace de couper l’approvisionnement en électricité de Jersey, qui provenait de la ministre française de la Mer, Annick Girardin, est la dernière escalade consécutive entre la France et le Royaume-Uni à propos des licences de pêche post-Brexit. Gorst répondait à l’avertissement de Girardin sur l’émission Today de BBC Radio 4.

Les pêcheurs français peinent à obtenir des licences de pêche leur permettant de continuer à travailler dans les eaux britanniques, y compris à Jersey. Ils doivent montrer qu’ils ont pêché dans ces eaux de 2012 à 2016 en utilisant des données GPS, que certains n’ont pas. Les protestations de représailles en France ont inclus des menaces de bloquer le port de Calais, ainsi que le blocage des poissons arrivant des eaux britanniques.

Lors d’une séance de questions parlementaires mardi, Girardin a gentiment rappelé au Royaume-Uni que tout comme la France dépend du Royaume-Uni pour le poisson, Jersey a besoin de l’électricité française pour le faire frire.

« Comme vous le savez, le [Brexit] l’accord contient des mesures de rétorsion … Donc, en ce qui concerne Jersey, je vous rappelle, par exemple, le transport d’électricité via des câbles sous-marins. Nous avons donc les moyens, et même si je suis désolée d’en arriver là, nous le ferons si nous devons le faire », at-elle a dit au parlement français.

« Ce n’est pas la première menace que les Français ont faite », a déclaré Gorst, « à Jersey ou au Royaume-Uni » depuis la conclusion de l’accord sur le Brexit.

« C’est un nouvel accord, il y aura toujours des problèmes de démarrage », a-t-il ajouté. Gorst a déclaré qu’il était en communication avec la Commission européenne et le gouvernement britannique pour trouver une solution. « Nous à Jersey, bien sûr, avons une histoire de traiter avec les Français. »

