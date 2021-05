Cela ne se produit pas seulement dans la République. Un ami de Portadown rapporte que des maisons de la ville de Co Armagh ont commencé à se vendre à des acheteurs au comptant d’Angleterre, sans les voir, quelques heures après avoir été annoncées en ligne. Contrairement aux histoires récentes de Dublin, rien n’indique que ces acheteurs soient des agents de fonds étrangers ou des particuliers. Ils semblent être de petits propriétaires de leur propre région du Royaume-Uni ou simplement des gens ordinaires avec de l’argent à investir, naviguant sur des sites Web immobiliers. Pour le moment, cela cause plus d’incrédulité que de colère à Portadown. Cela changera une fois que tout le monde se rendra compte qu’il ne peut plus acheter un logement.

La gauche politique, avec une floraison dramatique, fait référence au marché irlandais du logement inondé par «la lance à incendie du capital mondial». Le tuyau d’arrosage de l’épargne anglaise révèle l’insurmontabilité du problème.