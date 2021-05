Plus de 100 emplois à venir alors que Teva transfère la production de Sudocrem en Bulgarie

Willie City Sinful Lubrifiant biologique à base d'eau 100 ml

Souhaitez-vous un lubrifiant de grande qualité avec uniquement les meilleurs ingrédients pour vous et votre corps ? Alors le lubrifiant biologique à base d'eau Sinful est un choix responsable. Il est velouté, il n'est ni collant ni grumeleux. Que vous l'utilisiez pour la masturbation, le sexe ou avec des sextoys, vous serez plus que satisfait de votre expérience. Le lubrifiant est certifié biologique. Il contient 55 % d'ingrédients biologiques et 99 % d'ingrédients naturels. Il est exempt de parfums, de parabens, d'alcool et de glycérine. Le lubrifiant biologique à base d'eau Sinful est fabriqué au Danemark. Le lubrifiant est doux et sans danger pour une utilisation avec des préservatifs.