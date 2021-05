PORTO, Portugal – Le président français Emmanuel Macron a renouvelé vendredi son appel pour que les nations plus riches partagent les doses de vaccin COVID-19 avec les nations plus pauvres, et il a critiqué les États-Unis et le Royaume-Uni pour avoir «bloqué» de tels transferts.

La France a été le premier membre du groupe des sept pays riches connus sous le nom de G7 à faire un don de doses, mais Macron a récemment été sous pression pour ne pas avoir clairement soutenu une proposition de levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins COVID-19, une idée sur laquelle les États-Unis ont soutenu Mercredi.

Répondant à une question posée par des journalistes à son arrivée au sommet social de l’UE à Porto, Macron a défendu sa position.

«Quel est le problème en ce moment? Ce n’est pas vraiment une question de propriété intellectuelle; vous pouvez le donner à un laboratoire qui ne saura pas comment le produire – le premier problème est de donner des doses », a déclaré Macron. «Le deuxième pilier de la circulation des vaccins n’est pas de bloquer les ingrédients et les vaccins, aujourd’hui les Anglo-Saxons bloquent beaucoup d’ingrédients et de vaccins.»

Au cours de l’année écoulée, Macron a fait pression pour que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial et a déclaré que les pays plus riches devraient aider les pays pauvres à acheter et à recevoir des doses, ainsi qu’à les produire.

«Je suis ouvert sur cette question, comme je l’ai déjà dit, nous nous battons depuis un an pour que le vaccin soit un bien public mondial, je suis heureux que nous soyons suivis», a déclaré Macron.

Le président français a répété à plusieurs reprises que les pays plus riches qui accumulent des doses excessives devraient donner ce dont ils n’ont pas besoin, compte tenu des goulots d’étranglement dans la production de vaccins. Ils devraient également aider les sociétés pharmaceutiques à transférer leur savoir-faire pour aider à mettre en place davantage de sites de production à travers le monde capables de produire des vaccins technologiquement complexes, tels que ceux basés sur l’ARNm.

En avril, la France a donné 100 000 doses à la Mauritanie dans le cadre de l’initiative internationale de fourniture de vaccins COVAX.

La France n’a commencé à produire des vaccins injectables qu’en mars, après avoir bénéficié d’un transfert de technologies pour produire des vaccins à ARNm. Aucune société pharmaceutique ou laboratoire français n’a jusqu’à présent réussi à développer un vaccin COVID-19 en interne.

Par ailleurs, Macron s’est joint aux Premiers ministres de Belgique, de Suède, du Danemark et d’Espagne pour appeler à l’approbation urgente d’un mécanisme européen de partage des vaccins, « couplé à un engagement à partager les doses ». Dans une lettre du 6 mai adressée au président du Conseil européen, Charles Michel, obtenue par POLITICO, les dirigeants disent que le bloc doit commencer à donner des vaccins alors même qu’il essaie d’accélérer les campagnes de vaccination nationales, sinon « d’autres combleront le vide et utiliseront les vaccins comme un outil géopolitique. » (La lettre était d’abord noté par le journaliste Jorge Valero.)

Jillian Deutsch a contribué au reportage.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.