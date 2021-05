SuperWhite Blister Trousse de Voyage Brosse à Dents Verte et Dentifrice 15ml

Description : La trousse de voyage superwhite Brosse à dents et dentifrice est un kit de voyage pour assurer votre hygiène bucco-dentaire partout où vous vous déplacez. Se compose d'une brosse à dents avec une tête protégée dans le manche pour garantir l'hygiène du produit et un dentifrice au bicarbonate, le tout dans une pochette de transport. S'emporte partout très facilement grâce à sa petite taille, notamment en avion. Pour une bouche toujours fraiche et des dents en bonne santé. Indications : Trousse de voyage pour le lavage des dents pour adultes. Etui et brosses à dents verts. Conseils d'utilisation : Laver vos dents à l'aide de la brosse et du dentifrice après chaque repas, 3 fois par jours. Composition : Dentifrice : Aqua, bicarbonate de Na, glycérine, hydrate de silice, xylitol, sorbitol, peg-32, laurylsulfate de Na, arôme, cellulose gum, Monofluorophosphate de Na, sodium saccharin, fluorure de Na, methylparaben, limonene, benzyl alcohol, CI 42090, CI 19140. Conditionnement : 1 trousse avec un dentifrice 15ml et une brosse à dents dans son étui.