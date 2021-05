Les travaillistes britanniques cherchent des réponses après le jour du calcul

LONDRES – Le Parti travailliste lancera un examen de fond en comble de ses politiques au fur et à mesure qu’il acceptera un ensemble dévastateur de pertes infligées par les conservateurs.

Les travaillistes ont perdu le siège parlementaire de Hartlepool – un bastion traditionnel – sur un basculement massif de 16 pour cent au profit des conservateurs, en même temps que sa force s’est érodée au sein des conseils des villes clés telles que Nuneaton et Harlow.

Après que les conservateurs ont remporté la mairie de Tees Valley d’un kilomètre à la campagne, ils n’ont plus qu’à obtenir la mairie de West Midlands pour terminer un triplé de succès électoraux phares.

Keir Starmer, le chef du parti, a déclaré qu’il était «amèrement déçu» par les résultats et a admis que les travaillistes avaient «perdu la confiance des travailleurs».

Il a ajouté: «J’assume l’entière responsabilité des résultats et j’assumerai l’entière responsabilité de résoudre ce problème. Nous avons changé en tant que parti, mais nous n’avons pas présenté un argumentaire suffisamment solide pour le pays. »

Le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré à la BBC que le parti procéderait à un examen de sa politique, comme d’habitude après la plupart des élections, ce qui ferait partie d’un effort « pour renouer avec des gens comme ceux de Hartlepool avec lesquels nous avons perdu le contact. . »

Starmer a essuyé des tirs de l’autre côté du groupe. Interrogé par la BBC si Starmer est en difficulté, le député travailliste de gauche Clive Lewis, a déclaré: «Il est en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Ce n’est pas seulement le Parti travailliste qui est en difficulté, les progressistes sont en difficulté.

Pendant ce temps, Andrew Adonis, l’ancien secrétaire aux transports blairite qui est maintenant membre de la Chambre des lords, a écrit dans The Times Red Box que le chef «se révèle être une figure de transition – un homme gentil et un bon avocat des droits de l’homme, mais sans compétences politiques ni antennes au plus haut niveau. »

Dans les coulisses, les accusations ont survolé les décisions tactiques prises pendant la campagne. Jenny Chapman, un conseiller clé de Starmer, a été largement blâmé pour la sélection d’un candidat resté dans Hartlepool, votant pour le Brexit, tandis que Nick Brown, whip en chef du Labour, est tenu pour responsable d’avoir permis à l’élection partielle d’avoir lieu le même jour. comme vote du maire local.

Le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen, a été renvoyé avec 73% des voix et une partie de sa popularité aurait déteint sur la candidate des conservateurs à Harltepool, Jill Mortimer, qui a largement évité les médias pendant sa campagne.

Un responsable du Parti travailliste a déclaré qu’Angela Rayner, la dirigeante adjointe, devait également accepter sa part de responsabilité. «Angela voulait le rôle de coordonnatrice de la campagne nationale et la responsabilité lui revenait. Elle doit faire la chose honorable et s’éloigner de son rôle », a déclaré l’assistant.

Les alliés de Rayner, à leur tour, ont déclaré au Guardian qu’elle avait voulu que la campagne se concentre sur «les emplois, les emplois, les emplois», mais avait été retenu par le bureau du chef.

Le seul point positif pour le parti travailliste était au Pays de Galles, où le parti a augmenté son décompte de 29 à 30 sièges et continuera au gouvernement. Mais la victoire, qui est attribuée à la performance régulière et rassurante du premier ministre Mark Drakeford, peut offrir peu de confort à Starmer.

Starmer devrait remanier son cabinet fantôme dans les prochains jours pour faire de la place à des personnalités bien connues telles que Yvette Cooper et Hilary Benn.

Écrivant pour POLITICO, Will Tanner, directeur du groupe de réflexion Onward et spécialiste des inégalités régionales, a souligné qu’il reste 31 sièges travaillistes du soi-disant mur rouge à tomber et que «la gravité politique les tire vers les conservateurs».