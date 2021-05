L’Italie 5Stars a du mal à redémarrer après avoir perdu sa plate-forme en ligne

Appuyez sur play pour écouter cet article

ROME – Ce n’est pas facile d’être un pionnier démocratique.

Le mouvement 5 étoiles italien est arrivé en tant que force politique perturbatrice au parlement en 2013, puis est accédé au pouvoir en 2018 grâce à une plate-forme numérique qui a élargi les rangs décisionnels d’un parti politique traditionnel.

Le mouvement s’est engagé à offrir une démocratie numérique directe – les décisions majeures seraient mises aux voix sur une plate-forme numérique. Les membres, et pas seulement les élus, pouvaient voter. La base d’activistes de 5Stars aurait son mot à dire sur la politique, les candidats électoraux et les décisions stratégiques.

L’approche inhabituelle a été un grand pas en avant aux yeux des techno-utopistes, qui ont vu dans l’essor soudain du mouvement une alternative égalitaire à la politique traditionnelle. Et dans un pays où la confiance dans les partis politiques et les institutions a été érodée par des décennies de corruption et d’abus de pouvoir, le système offre une alternative démocratique et rafraîchissante.

Mais trois ans après leur arrivée au pouvoir, les 5Stars se séparent de la plateforme de vote en ligne pionnière, connue sous le nom de Rousseau.

C’est un divorce acrimonieux qui a déclenché une crise d’identité au sein des 5Stars. La prise de décision est paralysée, bloquant la confirmation formelle de l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte en tant que nouveau chef des 5 étoiles, et laissant le mouvement sans gouvernail. Et une relance planifiée du mouvement risque de dérailler.

C’est une trajectoire qui peut servir de récit édifiant à d’autres mouvements anti-établissement tentés de se lancer dans la démocratie numérique, comme le Parti pirate de la République tchèque, qui a grimpé en tête des urnes pour les élections de cet automne.

La démocratie directe numérique a «un énorme potentiel», a déclaré Conte sur Facebook en avril, annonçant la décision d’abandonner la plate-forme, officiellement surnommée «Rousseau». «Mais la technologie n’est jamais neutre.»

Rousseau, rencontrez 5Stars

La plateforme Rousseau a été offerte au Mouvement 5Star par son co-fondateur et visionnaire, Gianroberto Casaleggio, à sa mort en 2016.

Le système en ligne a été accueilli comme un outil puissant de démocratie directe, offrant une participation ascendante révolutionnaire au débat et à la prise de décision.

Au départ, la sécurité était un problème majeur, avec des hacks qui sévissaient sur le site presque chaque semaine, conduisant à une réécriture du code en 2019. Dans une revue du Solonian Institute for Democracy en 2021, Rousseau s’est classé parmi les cinq premiers sur une liste d’initiatives mondiales de démocratie numérique .

Mais les 5Stars ont été confrontés à un moment de calcul plus tôt cette année lorsqu’ils ont décidé de soutenir ou non un gouvernement d’unité nationale sous Mario Draghi. Les membres du mouvement ont voté en faveur, même si Draghi était une figure nettement de l’establishment en Italie. Des dizaines de membres de 5Stars ont résisté à la volonté de leurs membres et se sont quand même opposés à Draghi, fracturant le mouvement, qui reste le plus grand groupe parlementaire du gouvernement de Draghi.

Conte, le Premier ministre sortant qui a été contraint de démissionner en février au profit de Draghi, a accepté en mars de «refondre» les 5Stars. Auparavant, Conte n’avait aucune affiliation politique officielle mais a été nommé au pouvoir par les 5Stars.

Le mois dernier, Conte a révélé que 5Stars et l’Association Rousseau se sépareraient, accusant la société qui dirigeait Rousseau, qui, selon lui, n’était pas disposée à répondre à ses «prérequis» de «transparence et de distinction claire des rôles».

Divorce numérique

Les retombées entre le parti et la plate-forme proviennent d’un différend de gestion plutôt que de problèmes technologiques.

La plateforme Rousseau est supervisée par l’Association Rousseau et le fils consultant en marketing web de Casaleggio, Davide Casaleggio.

Conte a déclaré que les nouveaux 5Stars doivent garantir que la gestion technique de la plate-forme numérique est séparée du leadership politique. Alors que les partis externes «peuvent se voir confier un rôle technique», a-t-il déclaré sur Facebook, le leadership politique doit venir de membres élus «pour éviter les influences et les interférences externes».

Selon certains membres de 5Stars, l’Association Rousseau n’accepterait pas un rôle de simple prestataire de services techniques.

Un membre du personnel de 5Stars a déclaré que l’équipe de Rousseau s’était comportée comme une entité politique distincte, organisant ses propres événements politiques à travers l’Italie avec l’argent du mouvement, contrôlant les articles de blog et poussant à avoir son mot à dire sur les votes.

Daniele Albertazzi, chercheur politique à l’Université de Birmingham a tweeté: «Note à moi-même: si jamais je crée mon propre parti politique, ce peut être une mauvaise idée de sous-traiter le contact avec les membres à une entreprise privée (qui, inévitablement, a son propre agenda). »

Mais les alliés de Rousseau, tels que l’ancien député de 5Stars Alessandro Di Battista, ont affirmé que l’hostilité envers Casaleggio était basée sur son insistance à s’en tenir à une règle créée lorsque 5Star était dans une phase embryonnaire – les parlementaires devraient servir au plus deux mandats.

C’était une règle visant à éliminer une classe politique éternelle. Mais cela obligerait désormais de nombreux députés 5Stars, en particulier les plus hauts gradés, à quitter la politique – et à revenir sur le marché du travail – à la fin de cette législature, qui aura lieu en juin 2023 au plus tard.

«Si Casaleggio soutenait une extension de la règle des deux mandats, il n’y aurait pas de problème», a déclaré Di Battista.

De nombreux députés de 5Stars ressentent également le ressentiment qu’ils sont contractuellement obligés de payer 300 € par mois pour l’entretien de Rousseau.

L’Association Rousseau a refusé de commenter la scission. Mais en écrivant sur le blog 5Stars (une démonstration de jeu de pouvoir en soi), l’association a affirmé que de nombreux députés ont renié leurs obligations de paiement, ce qui a conduit l’entreprise à accumuler d’énormes dettes, entraînant des licenciements et la suspension des services de vote.

La société prétend devoir 450 000 euros d’arriérés de salaire.

Conte a promis que 5Stars réglerait ses dettes, et les initiés de 5Stars insistent sur le fait que la somme réelle due est beaucoup plus faible, car de nombreux parlementaires ont fait défection ou ont été expulsés. Mais entre-temps, Casaleggio refuse de remettre les listes de membres, invoquant des lois sur la protection des données qui l’obligent à ne fournir les données qu’au représentant légal de 5Stars.

Le système judiciaire a offert peu de clarté, un tribunal de Cagliari, en Sardaigne, n’ayant pas identifié de représentant légal pour les 5Stars, laissant les 5Stars et Casaleggio probablement trouver un règlement financier entre eux.

Idéalement pour Casaleggio, les 5Stars sont sans leader officiel depuis 2019, lorsque Luigi Di Maio a démissionné. Les membres n’ont pas encore voté pour confirmer Conte en tant que leader et chef intérimaire, le mandat de Vito Crimi est épuisé.

«C’est une impasse», a déclaré un ancien membre du personnel des communications. «Ils doivent voter sur Rousseau pour se débarrasser de Rousseau.

Essentiellement, sans moyen de sonder ses membres, le mouvement 5Star a calé, bouleversant les plans de Conte de relancer le mouvement et d’amener les membres à voter en mai sur son nouveau statut et sa nouvelle charte pour le mouvement.

L’alternative – relancer effectivement le mouvement en réinscrivant les membres votants – pose de nombreux défis. Un député de 5Stars, Francesco Berti, a écrit sur son blog: «Penser à créer une nouvelle plate-forme à partir de zéro est impossible: changer de plate-forme de démocratie directe n’est pas comme changer d’opérateur téléphonique.»

Pendant ce temps, Conte perd du temps à se préparer aux batailles électorales dans les grandes villes, telles que Rome et Milan, en septembre et octobre. Le 5Stars a perdu environ la moitié de son soutien depuis 2018, selon de récents sondages, et pourrait être quasiment anéanti dans certaines grandes villes lors des prochaines élections.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX AU PARLEMENT NATIONAL ITALIE Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, l’Association Rousseau offre sa plateforme aux mouvements émergents à l’étranger et au pays, y compris les indépendants en compétition contre les 5Stars à l’automne.

Cependant, on ne sait pas si d’autres groupes réclament l’adoption de Rousseau. Le mouvement des Yellow Jackets en France s’est vu offrir la plateforme en 2019 et l’a déclinée.

Malgré toutes les turbulences actuelles, les 5Stars ont changé la conversation sur la démocratie numérique, créant un débat international autour de la participation directe. C’est un concept que le mouvement n’abandonnera probablement pas complètement.

«La démocratie directe fait partie intégrante du mouvement», a déclaré Di Battista, l’ancien député.