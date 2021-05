Macron met les journalistes européens sur le canapé

M-071 Canapé d'angle panoramique convertible marron LEANDRO 4

Un canapé convertible Optez pour ce magnifique canapé panoramique marron en PU LEANDRO 4 de fabrication européenne. Dimensions : L 358 cm x P 167/207 cm x H 73 cm. Vous allez littéralement craquer sur sa couleur gourmande chocolat marron et votre décoration d'intérieur va s'en régaler. Ce canapé LEANDRO 4 saura vous ravir de par son élégance et son confort assurés. Profitez d'un canapé à la structure solide et robuste puisque composée de panneaux de particules de bois. L'assise et le dossier, rembourrés de mousse HR et de ressorts zig zag, sont recouverts de PU ce qui lui apporte tout son raffinement et propose un entretien plus facile que celui du cuir. Ce canapé est fonctionnel : recevez de nombreux convives sur ses 2 méridiennes et sa longueur de 358 cm. Le soir venu, dépliez votre canapé lit et profitez sans attendre du couchage confortable de L 240 cm x L 125 cm. Le canapé LEANDRO 4 est disponible en angle droit et angle gauche pour s'adapter à tous les salons séjours. Consultez dès maintenant nos autres mobiliers pour parfaire votre intérieur et ne pas dénaturer votre nouveau canapé : ensemble meuble tv contemporain et salle à manger moderne.