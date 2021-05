L’Europe cherche des moyens de pleurer les victimes d’une pandémie toujours endémique

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – À la mi-avril, plus d’un an après que la première vague de la pandémie de coronavirus a frappé l’Europe, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a organisé une «journée du souvenir» nationale pour les plus de 80 000 Allemands décédés du COVID-19.

La journée a comporté un événement commémoratif qui s’est tenu au Konzerthaus de Berlin, avec des discours de Steinmeier et d’Allemands qui avaient perdu des êtres chers à cause du virus.

«En tant que société, nous ne nous rendons pas assez souvent compte que derrière tous les chiffres, il y a des destins et des gens», a déclaré Steinmeier. «Leurs souffrances et leur mort sont souvent restées invisibles pour le public. Une société qui supprime cette souffrance sera endommagée dans son ensemble. »

La date de l’événement a été annoncée début février, mais elle a finalement chuté lors de la troisième vague meurtrière du pays – et juste au moment où le Bundestag allemand s’apprêtait à approuver les mesures anti-coronavirus les plus strictes du pays à ce jour. En fin de compte, la liste finale des invités de l’événement ne comprenait que 17 personnes: sept représentants du gouvernement et 10 citoyens.

La commémoration épurée de Berlin a illustré une question urgente à laquelle l’Europe est actuellement confrontée: comment les pays devraient-ils marquer l’impact du coronavirus alors que la maladie continue de faire rage sur une grande partie du continent?

Prendre le temps de se souvenir des milliers de personnes qui sont mortes du virus est un élément important du traitement de la pandémie au niveau individuel et sociétal, disent les experts, mais la maladie a bouleversé les rituels de deuil normaux en limitant considérablement les opportunités de rassemblement.

«Il est clair que c’est préliminaire: nous ne savons pas combien de morts nous aurons, et nous ne savons pas quelle histoire nous allons construire à partir de cela», a déclaré Astrid Erll, professeur à l’Université Goethe de Francfort et fondateur de la Plateforme d’études de la mémoire de Francfort. «Mais je ne pense pas que ce soit trop étrange de faire cela… nous avons le sentiment en tant que société que nous devons mettre les choses en suspens un instant et organiser une première série de commémorations.»

Équilibrer ce besoin de reconnaître le bilan humain de la pandémie avec le fait qu’elle est loin d’être terminée – et se rassembler en grands groupes reste dangereux – est le dernier test pour les responsables qui sont maintenant bien entrés dans la deuxième année d’une génération unique. crise de santé publique.

Différentes approches

Différents pays ont adopté des approches différentes: certains ont organisé des événements nationaux ou des jours de deuil, tandis que d’autres ont mis en place des espaces commémoratifs où les gens peuvent venir réfléchir. Parfois, ces efforts viennent des gouvernements nationaux eux-mêmes, et parfois ils proviennent d’organisations extérieures, voire de partis d’opposition.

Le calendrier a également différé d’un pays à l’autre. L’Espagne, durement touchée par la première vague de la pandémie, a choisi d’organiser un événement commémoratif en juillet dernier. Environ 400 participants, y compris des hauts fonctionnaires de l’UE, se sont assis dans des cercles concentriques socialement distants entourant un mémorial avec une flamme brûlante, et les proches de ceux qui étaient morts ont posé des roses blanches à côté du mémorial.

Au Royaume-Uni, un groupe d’organisations caritatives et d’organisations humanitaires, dont la Croix-Rouge britannique et Marie Curie, qui soutient les malades en phase terminale, a organisé une «journée nationale de réflexion» le 23 mars. moment de silence et organiser des commémorations locales et à petite échelle conformément aux règles de distanciation sociale.

Mais la troisième vague européenne de ce printemps a compliqué les plans d’événements à grande échelle. En février, les lits de soins intensifs en Italie étant à nouveau pleins, les responsables ont choisi de réduire leurs plans de commémoration: une cérémonie à Brescia, pour marquer le premier anniversaire de l’arrivée du virus dans le pays, a été annulée pour des raisons de santé.

Un mois plus tard, l’Italie a observé le 18 mars – le jour de 2020 où le nombre de morts dans la ville de Bergame était si élevé que l’armée a dû commencer à transporter des cercueils – comme sa première journée nationale annuelle de deuil. Le Premier ministre Mario Draghi s’est exprimé lors de l’inauguration d’un parc commémoratif, où des centaines d’arbres ont été plantés pour les victimes de la région durement touchée.

«Ce bois ne contient pas seulement la mémoire des nombreuses victimes», a-t-il déclaré. «Cet endroit est un symbole de la douleur de toute une nation.»

Ces mêmes considérations étaient dans l’esprit des responsables allemands, qui ont été critiqués pour avoir organisé leur événement d’avril malgré l’augmentation du nombre de cas. Sachant que la situation pourrait rapidement évoluer avant l’événement, ils ont préparé trois scénarios possibles de différentes tailles; la version à 17 personnes sur laquelle ils se sont installés était l’option la plus petite. Les responsables se sont coordonnés avec le radiodiffuseur allemand ZDF pour adapter l’événement à la télévision afin que les gens puissent le regarder de chez eux.

Un représentant du bureau de Steinmeier a déclaré qu’il était important de poursuivre l’événement pour trois raisons principales. Premièrement, rendre hommage à ceux qui sont décédés des suites du virus un an après le début de la première vague; deuxièmement, reconnaître les autres types de souffrances qui ont eu lieu pendant la pandémie; et troisièmement, pour aider à combler ce qu’ils considéraient comme un fossé grandissant entre les politiciens et le public.

«Dans toute cette pandémie, il y a eu un manque d’empathie et de reconnaissance publique de la douleur – et c’est un problème urgent, car cela crée un fossé dans la société», a déclaré le représentant. «Et par conséquent, nous avons dit que nous ne pouvons tout simplement pas attendre: un an après le début de la pandémie est une étape importante, et nous devons faire quelque chose autour de cet anniversaire.»

L’événement lui-même a utilisé un symbolisme intentionnel pour démontrer le lien entre les représentants du gouvernement et les citoyens. Cinq Allemands ont parlé d’êtres chers qu’ils ont perdus à cause du virus et ont ensuite transporté une bougie au centre de la scène. Chacun était accompagné du chef de l’une des cinq branches du gouvernement allemand – le président Steinmeier, la chancelière Angela Merkel, le président du Bundestag Wolfgang Schäuble, le président du Bundesrat Rainer Haseloff et le président de la Cour constitutionnelle Stephan Harbarth.

Cette chorégraphie «était un signal très discret mais évocateur», a déclaré Aleida Assmann, professeure émérite à l’Université de Constance et éminente spécialiste de la culture de la mémoire. «C’était une expression de solidarité: la personne qui devait représenter le membre de sa famille décédé et la personne qui avait l’autorité de l’État étaient exactement au même niveau.»

Ailleurs, les gouvernements, les mouvements d’opposition et d’autres organisations ont trouvé des moyens de créer des espaces publics commémoratifs qui honorent les victimes sans événement spécifique ni rassemblement de masse.

Un mémorial de l’île

Sur l’île Marguerite, dans la capitale hongroise Budapest, le Parti populaire du Nouveau Monde, d’opposition, a placé plus de 20000 pierres – chacune énumérant l’âge de la victime et un numéro – pour commémorer ceux qui sont morts du virus dans le pays. Un «National Covid Memorial Wall» le long des rives de la Tamise à Londres a été peint avec des milliers de petits coeurs rouges pour commémorer les victimes britanniques.

Dans la capitale tchèque Prague, un groupe civique appelé «Million Moments for Democracy» a peint 25 000 croix sur les pavés de l’emblématique place de la vieille ville pour marquer le nombre de victimes et critiquer le gouvernement pour sa gestion des flambées virales mortelles du pays.

«Le mécontentement grandit dans la société», a écrit le groupe dans une lettre ouverte au gouvernement tchèque. «À ce jour, 24 810 personnes sont décédées. C’étaient nos proches, amis, parents et grands-parents, collègues de travail. »

Le monument de fortune a finalement pris une vie propre: les gens ont commencé à marquer des noms et des dates à côté de croix individuelles, le transformant à la fois en un espace de deuil individuel et de réflexion collective.

La vague actuelle d’événements commémoratifs n’est que la première étape d’un processus de deuil qui ne se terminera que longtemps après la fin de la pandémie, a déclaré Assmann de l’Université de Constance. S’il peut valoir la peine de s’arrêter pour réfléchir à ce qui s’est passé jusqu’à présent, il est impossible de construire une mémoire collective ou un récit historique autour du coronavirus tant que nous en sommes encore au milieu.

«Pour chaque récit, vous avez besoin d’un début et d’une fin, et vous avez besoin d’une certaine idée de la tension qui s’accumule puis se résout à la fin», a-t-elle déclaré. «Et c’est vraiment ce qui nous manque.»