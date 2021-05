Le déploiement du vaccin Spoutnik en Slovaquie reste incertain

Le débat torturé de la Slovaquie sur le vaccin Spoutnik a pris une autre tournure mardi lorsque le ministère de la Santé a contredit l’affirmation du ministre des Finances Igor Matovič selon laquelle la vaccination avec le vaccin russe commencerait dans quelques jours.

Malgré la récente approbation du jab par un laboratoire hongrois, le ministère de la Santé « ne dispose pas d’informations officielles [on a vaccination start] et aucun n’a été livré au ministère « , a déclaré une porte-parole du ministère, selon le quotidien SME. Mais elle a ajouté que la vaccination avec Spoutnik après approbation par une autorité professionnelle » serait une bonne nouvelle « .

La réfutation du ministère est intervenue un jour après que Matovič s’est adressé à Facebook pour déclarer qu’après les « excellents résultats des tests » du laboratoire hongrois – et après trois mois « de toutes sortes d’obstacles » – la vaccination avec Spoutnik commencerait dans « les prochains jours. «

Des doses de Spoutnik ont ​​été envoyées au laboratoire hongrois après que le régulateur slovaque des médicaments ŠÚKL ait rejeté le vaccin au motif que la Russie avait fourni des informations insuffisantes sur les échantillons. En outre, les doses de Spoutnik livrées à la Slovaquie étaient différentes de celles fournies ailleurs ou à l’Agence européenne des médicaments, qui procède à un examen continu.

Matovič a protesté contre ces découvertes, accusant que les laboratoires slovaques analysant le vaccin n’étaient pas correctement certifiés et donc pas qualifiés pour porter un jugement.

Reste également la question de savoir ce qui suivra la décision de la Russie fin avril de reprendre 600 doses du vaccin pour une analyse plus approfondie. Le ministre slovaque de la Santé, Vladimír Lengvarský, a déclaré à l’époque que ces tests prendraient environ un mois et que la décision finale d’utiliser ou non Spoutnik serait prise après la fin des analyses, c’est-à-dire fin mai.

Le combat remonte cependant au début du mois de mars, lorsque Matovič, alors Premier ministre, a acheté unilatéralement 2 millions de doses de Spoutnik, provoquant une crise gouvernementale qui a entraîné un remaniement ministériel et sa rétrogradation au poste de ministre des Finances.

