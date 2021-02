Le tánaiste Leo Varadkar a défendu «l’approche différenciée» du gouvernement en matière de quarantaine obligatoire, affirmant qu’il était insensé de mettre en quarantaine dans un hôtel toutes les personnes arrivées dans le pays si elles venaient d’un pays où les niveaux de transmission étaient faibles.

«Pourquoi mettriez-vous quelqu’un de l’île de Man en quarantaine d’hôtel alors qu’il n’y a pas de Covid là-bas?» a-t-il déclaré sur Morning Ireland sur RTÉ Radio.

Il n’a pas de sens de traiter l’Afrique du Sud de la même manière que l’Islande, a-t-il déclaré. D’ici l’été, il pourrait y avoir des «bulles de voyage» avec certains pays sûrs.

Les commentaires du Tánaiste interviennent un jour après que le gouvernement a publié un nouveau plan Covid-19, appelé Path Ahead, qui trace une approche prudente pour sortir du verrouillage qui est en place depuis Noël.

Le Taoiseach Micheál Martin a annoncé mardi une extension des restrictions de niveau 5 comme prévu, mais a promis une accélération du programme de vaccination qui verrait plus de 80% des adultes recevoir leur première dose d’ici la fin du mois de juin.

Les hauts ministres ont signalé mercredi qu’un assouplissement plus large des restrictions de Covid-19 serait possible cet été une fois que cet objectif de vaccination serait atteint.

Le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, a déclaré que la vaccination à 80 pour cent «aura, je crois, un effet très dramatique sur le niveau d’hospitalisation et la mortalité et cela donne des options au gouvernement».

Il a déclaré à Highland Radio: «Je pense que ce serait mal de notre part d’être trop précis sur ce que cela pourrait signifier. Mais il est clair que la grande menace du virus est que certaines personnes deviennent très malades, finissent à l’hôpital, finissent dans des soins intensifs ou décèdent à l’hôpital ou dans une maison de retraite.

« Donc, si vous pouvez protéger les plus vulnérables, la situation devrait être très gérable pour la majorité du reste de la population. »

M. Varadkar a déclaré: «si nous vaccinons toutes les personnes de plus de 60 ans et … toutes les personnes de moins de 60 ans atteintes d’une maladie chronique, cela représente en fait 98% du travail en termes de décès et d’hospitalisations.

«Nous pouvons donc vraiment voir les vaccins faire une réelle différence en termes d’hospitalisations et de maladies et de décès par rapport aux cas en mai ou juin et cela pourrait nous mettre dans une position où nous pouvons prendre des décisions que nous ne pouvons pas prendre maintenant. . »

Mardi soir, M. Martin a déclaré que «la fin est vraiment en vue», et il a espéré une réouverture prudente en avril et une vaccination généralisée d’ici l’été, mais a averti que l’assouplissement des restrictions était subordonné à la poursuite de la suppression du virus.

Les écoles commenceront à rouvrir lundi prochain, mais tous les élèves ne seront pas de retour dans les salles de classe avant la mi-avril et seulement si le nombre de cas continue de baisser, les admissions à l’hôpital et aux soins intensifs diminuent et le nombre R – le nombre de personnes par personne infectée par le virus continue à infecter – reste en dessous de un. L’impact du retour à l’école la semaine prochaine pour les élèves sortant du Cert et les plus jeunes des écoles primaires serait évalué en permanence, a déclaré le Taoiseach.

Anxieux

M. Varadkar a déclaré qu’il comprenait que les gens étaient anxieux, déprimés, fatigués et qu’il était difficile de rester positif. Mais le virus était en retrait et le nombre de nouveaux cas a considérablement diminué, en raison de ce que les gens faisaient.

Interrogé sur la fourniture de dates précises, le Tánaiste a déclaré que le «conseil fort» était que ce n’était pas une bonne idée de définir des paramètres exacts.

«Le politicien en moi veut des chiffres exacts. Un gars comme moi aimerait leur donner des chiffres, mais il s’agit davantage des tendances », a-t-il déclaré.

Les quatre paramètres clés par lesquels la levée des restrictions devrait être mesurée étaient les suivants: si le niveau d’hospitalisations et le nombre d’hospitalisations en USI étaient la moitié de ce qu’ils sont maintenant, le nombre R était inférieur à un, le programme de vaccination se poursuivait comme prévu et s’il y avait étaient de nouvelles variantes.

La question clé serait la «tendance», si la tendance devait aller dans le mauvais sens, le gouvernement agirait, a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a demandé si la réouverture des écoles dépendait de cette tendance, M. Varadkar a déclaré que s’il était constaté que le retour à l’école entraînait une augmentation des transmissions, ils fermeraient.

Une approche plus prudente a été adoptée cette fois concernant le retour à l’école avec l’approche par étapes. «Les écoles sont des environnements sûrs, mais aucun environnement n’est sûr à 100%», a-t-il déclaré.

La nouvelle variante B117 est un facteur qui explique pourquoi les réouvertures ont été échelonnées, a-t-il déclaré. «En cas de problème, nous pouvons nous en sortir», a-t-il déclaré.

M. Varadkar a déclaré que le retour du secteur de la construction n’avait pas été possible en raison de problèmes de santé publique; s’il y avait eu des échecs dans la communication à ce sujet, il a déclaré que le gouvernement devrait en assumer la responsabilité.

«Hier a été l’occasion d’un re-set. Il y a un plan très clair de ce qui va se passer et de ce qui va se passer dans les 10 prochaines semaines. Il y a un message clair et une feuille de route claire », a-t-il dit.

Le Tánaiste s’est dit convaincu que le programme de vaccination pourrait être achevé comme prévu, mais il a reconnu que certains facteurs échappaient au contrôle du gouvernement.

M. Varadkar a également déclaré que l’Irlande serait heureuse d’acheter des vaccins supplémentaires au Royaume-Uni s’ils étaient disponibles, mais qu’au moment où le Royaume-Uni aurait un excédent, l’Irlande aurait également un excédent.

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni n’a pas d’excédent, a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast. «Je pense qu’au moment où ils auront un surplus, nous en aurons un aussi. Nous avons commandé 18 millions de doses. Nous aurons suffisamment de vaccins pour vacciner la population entière deux fois. »