Boris Johnson s’excuse pour le meurtre de civils de Belfast par l’armée britannique en 1971

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté des excuses pour le meurtre par l’armée britannique il y a un demi-siècle d’innocents catholiques de Belfast, mais a déclaré que son gouvernement reste déterminé à mettre fin au «cycle des nouvelles enquêtes».

Les paroles de contrition de Johnson sont apparues dans une déclaration de Downing Street publiée après avoir parlé par vidéoconférence mercredi aux chefs conjoints du gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord, la chef du Parti unioniste démocratique, Arlene Foster, et la vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill. Il a été rapidement qualifié d ‘«insulte» par les proches des personnes tuées.

Ses remarques préparées faisaient suite à la décision d’un juge de Belfast selon laquelle les 10 personnes mortellement abattues à Ballymurphy, dans l’ouest de Belfast, en août 1971 étaient des civils innocents et non armés, et non des hommes armés de l’armée républicaine irlandaise comme les autorités britanniques les avaient stigmatisées pendant des décennies.

« Le Premier ministre s’est excusé sans réserve au nom du gouvernement britannique pour les événements qui ont eu lieu à Ballymurphy et l’énorme angoisse que la longue recherche de la vérité a causé aux familles des personnes tuées », indique le communiqué.

Mais il a ajouté que le gouvernement était déterminé à «proposer une voie à suivre en Irlande du Nord qui se concentre sur la réconciliation, s’occupe des victimes des troubles et met fin au cycle des nouvelles enquêtes».

Bien que le gouvernement n’ait pas encore publié sa législation sur la question, les parties d’Irlande du Nord ont été informées que Johnson souhaitait bloquer la poursuite des enquêtes sur l’un des quelque 300 meurtres commis par des soldats au cours de trois décennies de conflit dans la région du Royaume-Uni.

Les excuses hors caméra de Johnson ont marqué un départ fondamental par rapport à plusieurs prédécesseurs, qui, dans le cadre du rétablissement de la paix en Irlande du Nord, ont offert une série de déclarations publiques très médiatisées déclarant la responsabilité britannique des principales injustices en Irlande. Il s’agit notamment de la déclaration de regret de Tony Blair en 1997 pour l’Irlande au milieu du 19e siècle.e siècle de famine qui a coûté la vie à un million de personnes et la condamnation par David Cameron du dimanche sanglant en 1972, lorsque des soldats ont tué 13 manifestants non armés.

Ni Foster ni O’Neill n’ont reconnu les excuses de Johnson dans leurs propres déclarations post-réunion.

« J’ai parlé à Boris Johnson et lui ai demandé de s’excuser auprès des familles des personnes tuées à Ballymurphy par les forces de l’État britannique », a déclaré O’Neill dans un tweet. «Après 50 ans de dissimulation et de mensonges, ils ont été confirmés et leur innocence déclarée. Tentatives de refuser l’accès à la justice [are] répréhensible. »

Les proches des morts de Ballymurphy ont rejeté les excuses écrites de Johnson et ont juré de poursuivre le ministère de la Défense en dommages-intérêts.

«Ce ne sont pas des excuses aux familles. C’est une insulte », a déclaré John Teggart, dont le père a été mortellement touché par 14 balles.

«Ses excuses ne signifient rien», a déclaré Briege Voyle, dont la mère est décédée d’une balle à haute vitesse dans la tête. «Nous avons besoin que le ministère de la Défense dise la vérité, qu’il dise à notre équipe juridique les noms des soldats qui ont assassiné nos proches et leur demande pourquoi.