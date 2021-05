Les échecs de soins sont des facteurs de décès de quatre enfants, selon les États

Une jeune fille de 16 ans décédée par suicide n’a pas obtenu de soins appropriés en raison d’un «manque de placements appropriés», tandis qu’une autre décédée «tragiquement» n’a pas bénéficié d’un soutien thérapeutique après avoir divulgué des abus sexuels.

Le manque de placements résidentiels appropriés, une communication inefficace entre les professionnels, une charge de travail surchargée et un échec systémique ont été des facteurs de décès de quatre enfants entre 2016 et 2018, examinés dans des rapports du National Review Panel (NRP) indépendants publiés mercredi.

Le PNR est chargé par Tusla de passer en revue les décès d’enfants dont il a la charge ou dont il a connaissance.

La jeune fille de 16 ans nommée «Mary» dans le rapport a accepté d’entrer dans un établissement de soins en établissement, puis en famille d’accueil, et a ensuite été placée dans une unité «dans un autre comté, ce qui était la seule option disponible».

Elle «a fait un certain nombre de tentatives de suicide graves dont la fréquence et la létalité potentielle augmentaient».

Après un traitement à l’hôpital psychiatrique, elle a été transférée dans une unité plus proche de son domicile qui n’avait pas de personnel de nuit.

«Ce plan a été élaboré dans un contexte d’options limitées comme type de placement – une communauté thérapeutique qui a été proposée par son équipe de santé mentale. . . n’était pas disponible dans cette juridiction ». Deux mois plus tard, elle s’est suicidée.

Mauvaise communication

Âgée de 13 ans, «Ava» a révélé des abus sexuels commis par un proche. Elle vivait dans une zone de travail social, appelée B dans le rapport, et l’agresseur présumé dans une autre zone, appelée A.

Les travailleurs sociaux et les gardes de la zone A l’ont interrogée pour évaluer tout risque persistant, mais les travailleurs sociaux de B ne l’ont pas rencontrée. À la suite d’une tentative de suicide, les services de santé mentale pour enfants et adolescents ont déclaré qu’elle n’avait aucune maladie mentale traitable.

«Sept mois plus tard, Ava a été portée disparue et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.»

Une mauvaise communication entre les travailleurs sociaux signifiait «certaines hypothèses ont été faites sur la mesure dans laquelle les besoins d’Ava étaient satisfaits».

Dans un cas complexe, «Declan» est décédé au milieu de l’adolescence d’une surdose présumée. Il était «extrêmement vulnérable» avec des défis intellectuels et physiques qui «n’étaient ni pleinement compris ni relevés de manière coordonnée par les services avec lesquels il était engagé».

Le cas de «David» (16 ans), décédé des suites d’une agression, a été clos après qu’un parent a déclaré que la famille n’avait plus besoin de soutien. Le personnel de Tusla a déclaré au panel que «le volume de références était élevé à l’époque».

La présidente du PNR, Mme Helen Buckley, a déclaré qu’en dépit des preuves de bonnes pratiques, des dispositions et des protocoles de travail multi-agences limités ont contribué aux difficultés dans ces cas.