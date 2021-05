Boris Johnson accusé d’avoir protégé les ex-soldats de la justice après les excuses du meurtre de Belfast

Baguette "Personnage" de Sirius Black - Harry Potter™

Cette baguette appartient à Sirius Black , le parrain d’Harry Potter et meilleur ami de James Potter, de Rémus Lupin et de Peter Pettigrow. il fut malheureusement accusé à tort du meurtre de James et Lily Potter. Après avoir passé douze ans dans la prison d'Azkaban il réussira à s’en échapper. Sirius est un Animagus, un sorcier qui as la capacité quand il le souhaite, de se transformer en animal, sa transformation prend l'apparence d'un chien noir. Sirius possède une baguette de chez Ollivander de bois et de cœur inconnu. Cette baguette magique de Sirius Black est une reproduction fidèle de celle que possède le personnage dans les films Harry Potter. Fabriquée en résine, elle imite un bois noir. Elle mesure 38 cm et est ornée de runes. La baguette est présentée dans un coffret avec le nom de Sirius Black gravé sur une plaque argentée. Produit sous licence officielle Harry Potter™.