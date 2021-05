Quatre gardaí et surintendant à la retraite accusés d’avoir tenté de pervertir le cours de la justice

Un surintendant de la garda à la retraite, deux sergents de la garda et deux gardaí ont été accusés d’avoir tenté de pervertir le cours de la justice au tribunal de district de Limerick.

Il s’agit du surintendant à la retraite Eamon O’Neill, anciennement la station de garde Roxboro Road; Sgt Michelle Leahy, station de garde Roxboro Road; Sgt Anne-Marie Hassett; Division de Kerry Garda, anciennement Limerick; Garda Tom McGlinchey, gare de Murroe garda; et Garda Colm Geary, division Clare Garda.

Ils ont été inculpés d’un total de 42 chefs d’accusation de tentative de pervertir le cours de la justice.

M. O’Neill est inculpé de 30 des 42 infractions présumées; Sgt Leahy avec deux chefs d’accusation; Garda McGlinchey est accusé de quatre chefs d’accusation; Garda Geary est accusé de trois chefs d’accusation; et le Sgt Hassett est accusé de trois chefs d’accusation.

Dan O’Gorman, avocat du surintendant à la retraite, a déclaré au juge Patricia Harney que son client «contesterait vigoureusement» toutes les accusations.

Les infractions dont tous les cinq sont accusés auraient été commises entre le 9 octobre 2016 et le 6 septembre 2019.

Selon les accusations énoncées, ils auraient communiqué avec d’autres gardaí et des civils au sujet de points de pénalité fixes liés à des infractions routières présumées.

M. O’Neill aurait indiqué à un membre du public «comment compenser les points de pénalité en cas de détection d’un excès de vitesse».

Ces avis de sanctions fixes ont trait à des affaires présumées contre diverses parties, y compris un certain nombre de personnalités du sport et des médias, et concernent des excès de vitesse allégués, le défaut de souscrire une assurance, la possession d’un téléphone portable pendant la conduite, le non-port de la ceinture de sécurité et le fait de ne pas avoir Assurance.

Le surintendant détective Walter O’Sullivan, chef du Bureau national des enquêtes criminelles de la Garda (GNBCI), a témoigné de l’arrestation et de l’inculpation des cinq accusés le 29 avril de cette année, à la gare de Mayorstone Garda, à Limerick.

Les cinq accusés, qui n’ont pas répondu lorsqu’ils ont été inculpés, ont été libérés sous caution pour comparaître devant le tribunal vendredi, a déclaré le tribunal.

Aucun des accusés n’était présent lorsque leurs affaires ont été portées devant le juge Harney. Ils ne sont pas obligés de respecter les restrictions du Covid-19.

Le surintendant en chef O’Sullivan a demandé un ajournement de quatre semaines et a déclaré qu’il était «prévu» que le recueil de preuves serait prêt à être signifié aux cinq accusés à ce moment-là.

Il a déclaré que le directeur des poursuites pénales avait ordonné que les cinq accusés soient jugés sur mise en accusation.

Le juge Harney a renvoyé les cinq accusés sous caution continue à comparaître devant le tribunal de district de Limerick le 11 juin pour la signification des livres de preuve.