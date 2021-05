Jennifer O’Connell: Pourquoi ne voulons-nous pas parler de ménopause?

S’il n’y avait pas eu de relations sexuelles en Irlande avant le Late Late Show, y avait-il eu une ménopause avant Liveline?

On n’en parlait certainement pas beaucoup sur les ondes nationales, ou ailleurs en dehors des suppléments de santé ou des magazines féminins. La première – et pendant plus de 50 ans après, la seule – mention de la ménopause dans un article de ce journal remonte à 1907. Elle parut dans Medico, une chronique de conseils médicaux brusque et sans fioritures qui n’imprimait de façon intrigante que des réponses, laissant devinez quelle aurait pu être la question. «Femme de ménage», dit une réponse, «Votre ami voulait sans doute dire« ménopause ». Ce n’est pas une maladie, mais c’est un changement naturel, qui est susceptible de s’accompagner de perturbations fonctionnelles, telles que celles que vous avez subies. Prenez un tabloïd varii trois fois par jour. «