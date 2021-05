LONDRES – Les ministres ont été accusés d’avoir fait preuve d’un «manque total de compréhension» de la politique de nivellement par le gouvernement britannique visant à étendre la richesse aux régions défavorisées du pays, qui est censée être au cœur du poste de Premier ministre de Boris Johnson.

La mise à niveau a figuré en bonne place dans le lancement la semaine dernière du programme législatif du gouvernement pour la prochaine session du Parlement. Il a promis un livre blanc pour montrer comment l’engagement est tenu plus tard cette année, tandis que POLITICO a révélé les détails d’une nouvelle unité dédiée à sa surveillance.

Le ministre des Affaires, Paul Scully et le ministre du Logement, Luke Hall, ont comparu mardi devant le comité de sélection des affaires multipartite pour répondre aux questions sur la façon dont le nivellement sera défini et mesuré.

Les ministres ont fait référence à plusieurs reprises à des paramètres déjà suivis par le gouvernement, tels que l’augmentation de la productivité et la fin du sommeil à la rue, et ont semblé mal à l’aise lorsqu’on leur a demandé quelles seraient les mesures clés du livre blanc.

Le mantra faisait à l’origine référence à la réduction des inégalités régionales, mais a depuis été utilisé pour désigner des plans visant à améliorer un plus large éventail de réformes dans les domaines de la loi et de l’ordre, de l’éducation et du changement climatique.

Elle est largement considérée comme essentielle à la stratégie conservatrice visant à conserver et à étendre ses gains dans les régions du pays précédemment contrôlées par les travaillistes, et ses progrès ou autrement informeront le moment des prochaines élections.

Clive Betts, président travailliste du comité du logement, qui a pris part à la session, a dit aux ministres qu’ils «parlaient en général», tandis que sa collègue du parti Charlotte Nichols a suggéré que c’était «le département de Schrödinger – tout et rien en même temps. »

Le membre conservateur Mark Pawsey s’est plaint: «J’ai du mal à comprendre, car nous n’avons pas de paramètres, où nous devons être», et son collègue conservateur Paul Howell a averti que le nivellement «doit être mesurable et compris au niveau local. »Sinon les électeurs perdraient confiance dans le concept.

Hall a répondu qu’il s’agissait «d’améliorer les chances dans la vie» et a insisté sur le fait qu’il existe des indicateurs «qui parlent de ce problème».

Scully a proposé: «Il s’agit d’améliorer les résultats dans tout le Royaume-Uni. Nous pouvons voir le détachement que les gens ressentent à propos de l’éloignement de Westminster, il est donc important que nous ayons une stratégie cohérente pour fournir ces résultats aux gens.»

Ils ont dit au comité qu’ils s’attendaient à ce que Neil O’Brien, le conseiller nouvellement nommé par le Premier ministre pour la mise à niveau, soit en mesure de fournir des réponses à leurs questions.

Darren Jones, président travailliste du comité des affaires, a conclu la session en déclarant: «Étant donné que la mise à niveau est censée être une politique phare, je dois dire que c’est l’une des sessions ministérielles les plus pauvres que j’ai jamais présidées.»

«Il y a un manque total de compréhension, de politique et d’orientation sur ce qu’est le nivellement et sur cette base, nous souhaitons à Neil O’Brien tout le meilleur.