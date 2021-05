Q&A: Les 40-49 ans recevront-ils bientôt le vaccin Janssen? Ce n’est pas aussi simple

Le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) a émis de nouveaux avis sur les vaccins Janssen (Johnson & Johnson) et AstraZeneca Covid-19. En principe, il les a autorisés à être utilisés par les personnes âgées de 40 à 49 ans, mais ce n’est pas aussi simple que cela.

On pense que les conseils comportent trois éléments importants: les vaccins peuvent être administrés aux personnes âgées de 40 à 49 ans si elles y consentent (après que les risques leur aient été expliqués); si aucun vaccin ARNm (Pfizer-bioNtech / Moderna) n’est disponible; et les gens sont autorisés à rejeter les vaccins et à attendre une injection d’ARNm.

Quels sont les facteurs de risque ?

Les vaccins Janssen et AstraZeneca ont tous deux été associés à des caillots sanguins très rares mais graves dans un très petit nombre de cas impliquant des personnes âgées de moins de 60 ans, principalement des femmes. L’Agence européenne des médicaments a déclaré que les avantages des deux vaccins dans la prévention de Covid-19 l’emportent sur les risques d’effets secondaires.

Qu’est-ce que tout cela veut dire?

Parce que le conseil n’est pas simple, le Health Service Executive essaie actuellement de comprendre son impact. Prendre en compte ces trois facteurs – choix, disponibilité et consentement – est délicat. Par exemple, si vous choisissez d’attendre un autre vaccin, combien de temps cela prendra-t-il? Comment cela est-il géré administrativement? Qu’entend-on exactement par «disponibilité» des vaccins à ARNm? Comment une norme de consentement plus élevée sera-t-elle obtenue et cela aura-t-il un impact sur l’adoption de ces vaccins? Nous ne connaissons pas les réponses.

À quel point est-ce urgent?

Ce n’est pas immédiatement urgent. Les réponses sont plus importantes pour Janssen que pour AstraZeneca, car une grande partie de ces derniers vaccins est réservée aux deuxièmes doses. Les gros volumes de Janssen n’arriveront probablement qu’au second semestre du mois prochain. Il est entendu qu’il y en a 45 000 en stock et que 130 000 autres seront livrés d’ici la fin du mois de mai. Et plus de 450 000 sont attendus en juin, probablement pondérés vers la fin du mois. Cela pourrait donner le temps de trouver des réponses.

À quoi pourrait ressembler une solution?

Une idée est de distribuer ces vaccins dans un canal dédié – par le biais de pharmacies, par exemple, peut-être avec un système d’inscription dédié. Rendre ces vaccins disponibles dans un seul cadre faciliterait probablement le respect des questions de consentement, de disponibilité et de choix, car les gens pourraient donner leur consentement éclairé à l’arrivée ou lors de l’inscription. De plus, en se rendant dans un environnement spécifique où seuls ces vaccins étaient disponibles, les gens diraient en fait qu’ils ne les rejettent pas.

Cela arrivera-t-il?

Dur à dire. Une autre question, peut-être plus fondamentale, est la quantité d’armes éligibles pour recevoir l’un de ces vaccins. Pour le moment, les 45-49 ans seront vaccinés dans le cadre du programme actuel et ils recevront en grande partie des vaccins à ARNm. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans la quarantaine peuvent déjà être vaccinées au moment où les gros envois de Janssen arriveront en juin, ce qui signifie que nous ne pourrons peut-être pas tous les utiliser. Cela réintroduit la perspective de nombreux vaccins inutilisés dans les réfrigérateurs.

Y a-t-il un moyen de contourner cela?

En privé, certaines sources de haut niveau pensent qu’il serait peut-être préférable d’abandonner l’approche structurée basée sur l’âge alors que les vaccins affluent dans le pays en juin. L’ouverture du portail de réservation de vaccins à tous les arrivants le mois prochain, permettant aux gens de juger des risques par eux-mêmes dans certaines circonstances, pourrait entraîner un nombre considérable d’inscriptions, attirées par le bonus de vaccin sous la forme de festivals d’été, ou plus tard, de voyages. Cependant, la question de savoir si une telle approche obtiendrait une approbation réglementaire n’est pas claire.

Une autre option serait que les personnes dans la quarantaine soient priées d’attendre pendant que les actions Pfizer sont données aux plus jeunes. Ils recevraient Janssen à son arrivée. Une approche similaire a été décidée récemment, donc encore une fois, c’est délicat.

Qu’est-ce que cela signifie pour les cibles?

Si des proportions importantes du vaccin Janssen restent inutilisées, l’objectif de couvrir entièrement 55% de la population d’ici juin sera extrêmement difficile. Des sources de haut niveau pensent qu’atteindre l’objectif de 82% sera également «très difficile» – mais les niveaux exceptionnels actuels de livraisons de Pfizer peuvent aider.