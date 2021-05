Covid-19: plus de décès mais 503 infections supplémentaires

Aucun autre décès de coronavirus n’a été annoncé mercredi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Cependant, l’équipe a indiqué que 503 infections supplémentaires avaient été enregistrées. L’équipe d’urgence de santé publique a également déclaré que 38 personnes sont en soins intensifs.

Pendant ce temps, le Health Service Executive a mis en garde contre d’éventuels changements de rendez-vous et des retards dans la livraison des résultats des tests de dépistage du col utérin, en raison de la cyberattaque sur ses systèmes informatiques.

Dans une mise à jour des services déjà touchés par Covid-19, le HSE a déclaré que la cyberattaque était susceptible d’affecter une gamme de services cette semaine.

Il a déclaré qu’il avait pris des dispositions pour que les médecins généralistes téléphonent aux patients si les rendez-vous de dépistage pour les contrôles cervicaux doivent être modifiés. Le service de santé a déclaré qu ‘«il est prudent d’attendre quelques semaines pour un nouveau rendez-vous».

Le service CervicalCheck a déclaré qu’il continuait à recevoir et à traiter des échantillons de dépistage, mais il peut y avoir un retard dans l’obtention des résultats des tests.

Les services de dépistage répertoriés dans la mise à jour HSE comprennent:

Contrôle des seins

Tous les rendez-vous de dépistage se déroulent normalement. Ceux qui ont un rendez-vous de dépistage doivent y assister comme prévu.

Écran intestinal

Bowel Screen continue de recevoir et de traiter des échantillons provenant de kits de test à domicile. Les patients doivent retourner les échantillons normalement. Ceux qui doivent subir une coloscopie de suivi seront contactés par leur infirmière spécialisée en dépistage intestinal pour parler de la procédure.

Écran rétine diabétique

Les rendez-vous se déroulent comme prévu. Les résultats seront envoyés comme prévu.

La plupart des services de santé communautaire tels que les services de handicap, de santé mentale, de soins primaires et de personnes âgées fonctionnent normalement.

Les unités de traitement des agressions sexuelles restent ouvertes 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Les rendez-vous des appels vidéo du service national de conseil peuvent être remplacés par des appels téléphoniques. Les rendez-vous en face à face et par téléphone se déroulent normalement.

Ceux qui attendent un résultat de test Covid-19 doivent continuer à s’auto-isoler jusqu’à ce que le résultat du test arrive, quel que soit le nombre de jours depuis le test.

Le HSE a déclaré que ceux qui attendent des rendez-vous de suivi des tests de dépistage devraient vérifier les mises à jour des interruptions de service pour chaque hôpital, répertoriées par comté sur le site Web HSE.

Phil Ní Sheaghdha, du secrétaire général de l’Union irlandaise des infirmières et des sages-femmes, a déclaré que les conditions étaient «comme travailler à moitié aveugle, car nous sommes devenus tellement dépendants de l’informatique pour nos résultats sanguins et nos systèmes de réservation. [and] pour les antécédents du patient ».

Elle a dit que la situation était comme «comment nous fonctionnions dans une situation hospitalière dans les années 1970». Elle a dit que les diagnostics et les tests étaient «les gros problèmes».