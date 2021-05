À quel point la politique française est-elle corrompue?

Appuyez sur play pour écouter cet article

PARIS – Le fait qu’un ancien président français soit condamné à la prison peut être considéré comme un malheur. Le fait que le même ex-président soit jugé pour différentes accusations de corruption 11 semaines plus tard ressemble à un commentaire brutal sur l’état de la politique française.

Nicolas Sarkozy comparaîtra devant le tribunal de Paris jeudi pour faire face à des accusations selon lesquelles lui et son parti ont créé un système complexe de faux projets de loi pour cacher les dépassements épiques de sa campagne de réélection ratée en 2012.

Plusieurs autres allégations d’actes répréhensibles contre Sarkozy font toujours l’objet d’une enquête. Il conteste toutes les accusations et a fait appel de la peine de 12 mois de prison qu’il a infligée le 1er mars pour avoir en fait tenté de corrompre un juge pour obtenir des informations privilégiées sur une autre affaire contre lui.

Quels que soient les droits et les torts des poursuites contre Sarkozy, le procès de jeudi correspond à un misérable modèle français d’infraction à la loi pour obtenir ou conserver des fonctions élevées qui remontent à quatre décennies ou plus.

Les deux derniers présidents du centre droit, Sarkozy et Jacques Chirac, ont tous deux été condamnés pour corruption après avoir quitté l’Elysée. Cinq des six derniers premiers ministres français de centre-droit ont fait face à des accusations criminelles de toutes sortes. Deux, Edouard Balladur et Dominique de Villepin, ont été acquittés. Trois, dont Chirac, ont été reconnus coupables.

Alain Juppé (Premier ministre de 1995-1997) a été condamné en 2004 pour avoir aidé Chirac à détourner l’argent des contribuables parisiens pour diriger leur parti politique dans les années 1980 et 1990. François Fillon (PM 2007-2012) a été condamné l’année dernière pour avoir revendiqué à tort un salaire parlementaire pour sa femme.

Les actes répréhensibles ne se limitent pas au centre-droit (bien que leur bilan suggère qu’ils ont été plus actifs, ou imprudents, que d’autres familles politiques).

À la fin des années 80, des hauts fonctionnaires du Parti socialiste français ont été condamnés pour extorquer de l’argent pour financer des partis pour des marchés publics. France Unbowed, de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument réclamé de l’argent pour de «faux emplois» au Parlement européen.

La dirigeante d’extrême droite, Marine Le Pen, aime accuser les autres partis d’être tous pourri (tout pourri). Pourtant, depuis 2017, elle fait l’objet d’une enquête formelle pour le détournement de fonds présumé de 6,8 millions d’euros de fonds européens. Mélenchon et Le Pen rejettent les enquêtes comme étant politiquement motivées.

Un rapport de police, divulgué ce week-end au Journal du Dimanche, a déclaré que la police avait trouvé des preuves accablantes que Le Pen était au centre d’un système «frauduleux» pour doter son parti à Paris de fonctionnaires payés pour être des assistants du Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg.

Pas d’argent, mais de pouvoir

Alors, à quel point la politique française est-elle corrompue?

Il y a un dénominateur commun dans ce schéma enchevêtré d’actes répréhensibles et en particulier la criminalité persistante du centre-droit français prêchant la loi et l’ordre: aucune des affaires ne concerne l’enrichissement personnel, à l’exception de l’affaire Fillon. Ils parlent de puissance et d’ambition.

Ce n’est pas nouveau. Il ne se limite pas non plus à la France. Pendant des décennies, de telles activités n’ont pas été exposées par la presse française et n’ont pas fait l’objet d’enquêtes de la part du système de justice pénale.

Charles de Gaulle est connu pour avoir financé son parti et ses campagnes avec des fonds de la «Françafrique», les anciennes colonies françaises en Afrique. La présidence de Georges Pompidou (1969-1974) a été marquée par des scandales immobiliers.

Depuis lors, trois lois ont été adoptées pour réglementer les dépenses de campagne et pour fournir des remboursements partiels par l’État pour les campagnes électorales. Toutes les saveurs et toutes les rayures de la politique française (à l’exception du «nouveau centre» d’Emmanuel Macon) ont été reconnues coupables d’avoir tenté de se soustraire à ces règles – mais pas plus que le centre-droit.

En dehors des arnaques au financement des partis et des campagnes, il y a peu de preuves de corruption vénale systématique dans la politique française moderne – probablement beaucoup moins que par le passé. Ce n’est cependant pas ce que pense le public.

Bruno Jeanbart, vice-président de l’organisation de sondage Opinionway, a déclaré: «Selon notre sondage, environ 75% des Français estiment que la politique est corrompue. Ils ne font pas beaucoup de distinction entre la collecte de fonds du parti et l’enrichissement personnel.

Jeanbart a déclaré que les scandales financiers influencent rarement directement les choix des électeurs. Le scandale Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017 a été une exception.

Mais il a déclaré qu’un sentiment généralisé de pourriture a contribué à éroder le soutien aux familles politiques françaises autrefois dominantes du centre droit et du centre gauche. Les partis populistes d’extrême droite et d’extrême gauche semblent relativement immunisés – jusqu’à présent.

Dans le cas du centre droit, les activités illégales de collecte de fonds des dernières décennies ont eu un autre impact dévastateur – sur les relations personnelles au sein d’une famille politique toujours brisée.

Dans le procès de quatre semaines «Bygmalion» qui a débuté jeudi, Sarkozy est accusé d’avoir cherché à acheter un deuxième mandat en 2012 en dépensant au moins 42,8 millions d’euros pour sa campagne présidentielle de deuxième tour, soit près du double de la limite légale de € 22,5 millions.

Les dépenses excessives auraient été dissimulées (pendant un certain temps) par l’utilisation de faux billets de sociétés amies ou de sociétés écrans (dont une appelée Bygmalion). L’existence du système n’est guère contestée.

Les accusations et contre-accusations de responsabilité au sein des Républicains (anciennement UMP et incorporant également les gaullistes et autres) se poursuivent à ce jour. Ce résidu de haine entre anciens amis et collègues a rendu difficile et peut-être impossible le choix d’un seul candidat à la présidence de centre-droit pour les élections de l’année prochaine.

Les animosités personnelles contribuent également à expliquer la guerre civile hurlante qui a éclaté au sein des Républicains ce mois-ci lorsque le parti centriste de Macron a conçu un pacte avec le centre en plein quartier Nice-Cannes-Marseille avant les élections régionales. Les gens de Macron savaient que le pacte aurait un tel effet. Ils ont tenté délibérément de briser un parti dysfonctionnel et ont failli réussir.

Cette dispute empoisonnée reflète également une scission fondamentale dans le centre-droit français, entre ses ailes libérales-européennes et nationalistes-autoritaires. Cette division a été dissimulée pendant des années par des leaders forts comme Chirac et Sarkozy. Pour ce faire, ils ont dû collecter des fonds pour dépenser gros – d’abord pour le droit de dominer leur famille politique et ensuite pour le droit de gouverner.

Maintenant, Macron et Le Pen occupent deux gros morceaux de l’immobilier politique autrefois occupé par De Gaulle, Chirac et Sarkozy. Rien n’indique que cela changera probablement bientôt.

La scission idéologique au centre droit est profonde; la haine personnelle née des scandales passés brûle vivement; les méthodes de collecte de fonds de campagne n’ont jamais été aussi étroitement surveillées.

Le dernier procès est celui de 14 fonctionnaires et hommes politiques, dont un ancien président de la République. Cela peut aussi devenir une enquête sur la mort d’une époque de la politique française.