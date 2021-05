Andrew McGinley: «  Ce qui me fait sortir du lit, c’est mon amour pour eux  »

«Pour moi, ce qui est arrivé aux enfants était un acte de folie. Je ne peux pas le voir autrement. Je ne peux pas comprendre autrement », dit Andrew McGinley, le père de Conor (9), Darragh (7) et Carla (3), dont la mère Deirdre Morley a été déclarée non coupable de leur meurtre pour cause de folie dans le Tribunal pénal central jeudi.

Dans la maison bien entretenue de Newcastle, dans le comté de Dublin, qu’ils partageaient en famille avant que leur monde ne se brise le 24 janvier 2020, la présence des enfants est toujours partout. Ils sont dans les ensembles Lego terminés exposés dans des boîtes en plexiglas sur le rebord de la fenêtre, les peintures sur le mur, les sacs de haricots dans la pièce avant qu’il avait récemment réparés et remplis, car il ne pouvait pas supporter de s’en séparer. Ils sont dans le puzzle Marvel sur la table de la cuisine que les garçons n’ont jamais fini. Cela a mal tourné après que Carla ait essayé de l’aider, se souvient-il avec un sourire triste.

Il a commencé à distribuer certains de leurs jouets à des personnes qui pourraient en bénéficier, mais il y a certaines choses auxquelles il s’est accroché. Il a gardé un petit tas de jouets à donner à temps à leur mère Deirdre, ou «Dee» comme il l’appelle encore.

«Il y a beaucoup d’émotions, il y a beaucoup d’émotions difficiles et compliquées. Mais pour moi, je veux vivre une vie positive. Il doit faire une pause pendant un moment.

«Et je veux faire ça, tu sais, pour garder leurs souvenirs vivants… Parce que tu pourrais être englouti par tout le reste et parfois je le fais», dit-il, sa voix se brisant à nouveau.

«Mon mantra est, je sais qu’ils ne voudraient pas que je sois triste. Ils voudraient que je sois heureux. Alors oui, parfois je dois me rappeler que… je veux avancer de manière positive.

Cette semaine a été difficile, mais «le procès pour moi était un processus qui devait se produire. Pour moi, rien n’est plus difficile que de retrouver vos trois enfants morts », dit-il.

Dans un communiqué publié après le verdict, il a déclaré qu’il n’était pas plus près de comprendre pourquoi ses enfants étaient morts. Ce qu’il sait, c’est que leur mère les aimait. Le tribunal a entendu à plusieurs reprises qu’ils étaient «très, très profondément aimés» et «chéris».

«Je peux voir maintenant, Dee, qu’elle ne voulait pas que je connaisse toute l’étendue de sa maladie, et certainement pour sa famille aussi, elle voulait faire de son mieux», dit-il.

«Vous êtes assis dans la salle d’audience, vous écoutez certaines des séances de counseling qu’elle a eues avec les services professionnels, et vous voyez une personne totalement différente, et vous entendez parler d’une personne totalement différente. Je pense donc que les deux parties devaient se réunir, les services professionnels et le cercle de soutien, je serais convaincu si cela se produisait, que Conor, Darragh et Carla seraient en vie aujourd’hui.

Il souhaite maintenant une enquête inclusive sur son diagnostic, son traitement et ses médicaments avant la tragédie pour aider la famille à «comprendre la folie» qui a coûté la vie à ses enfants.

Le tribunal a appris que Mme Morley avait été diagnostiquée comme souffrant d’une dépression modérée avant le décès des enfants. Les psychiatres qui ont témoigné devant le tribunal sont parvenus à des conclusions légèrement différentes quant à son diagnostic. L’un, le Dr Brenda Wright, a diagnostiqué à Mme Morley un trouble affectif bipolaire de type II. Le Dr Mary Davoren a déclaré qu’il était difficile de la diagnostiquer mais «au minimum, elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent».

Quelques semaines après son admission à l’hôpital psychiatrique central en janvier 2020, Mme Morley est revenue au «vrai moi» sur un antipsychotique qu’elle a décrit comme une «drogue miracle».

«Il serait logique d’impliquer davantage les familles dans les soins de toute personne souffrant d’une maladie mentale, car vous comptez sur des réponses qui peuvent éventuellement être faussées par la maladie. Pour nous en tant que famille, nous sommes assis dans la salle d’audience, nous écoutions les témoignages des deux témoins experts et nous venons de finir avec plus de questions qu’au début du procès », dit-il.

«Lorsque nous examinons les dossiers médicaux, nous pouvons voir des drapeaux soulevés et nous venons de nous retrouver avec des questions.»

«J’ai été en contact avec Dee, et j’ai rencontré Dee, mais je ne vais pas commenter davantage…

Le procès n’allait jamais me donner les réponses dont j’avais besoin, c’était un acte de folie que j’ai accepté… Je ne pense pas que vous puissiez arriver à une autre conclusion », dit-il.

Mais ce qu’il veut, c’est que «les services professionnels qui traitaient Dee, au cours des deux dernières années avant la mort des enfants, me rencontrent ainsi que la famille Morley, afin que nous puissions comprendre. Il nous reste énormément de questions auxquelles cet essai n’allait jamais répondre, mais nous avons besoin de ces réponses… Nous pensions tous qu’elle recevait les meilleurs soins, et nous espérons qu’elle l’était, mais nous avons des questions.

M. McGinley souhaite tirer des leçons sur la nécessité d’une «approche plus inclusive et collaborative avec les familles».

«Je recommanderais fortement à quiconque a un être cher pris en charge par les services de santé mentale, il doit y entrer et devenir un défenseur de ses soins, il doit être au courant de son traitement, de ses médicaments, de tous les faits , tout. »

Mais pour l’instant, il se concentre sur «vivre une vie positive» pour les enfants.

Cela a signifié tenir les promesses qu’il a faites aux enfants. Dans le cas de Conor, c’était une promesse de l’aider à créer une chaîne YouTube. Conor était «assez silencieux» mais créatif et drôle. Il se souvient d’une journée qu’il a passée avec Conor peu de temps avant sa mort, remarquant «qu’il se transformait en un petit homme… C’était un enfant intelligent et un enfant sensé, et il avait un si grand sens de l’humour.»

Il a promis à Darragh, âgé de 7 ans, qu’il commencerait à entraîner l’équipe de football des garçons de Rathcoole, ce qu’il a fait. Il est surpris chaque fois qu’on lui demande s’il est douloureux de côtoyer les amis de ses fils. «C’est drôle que les gens pensent de cette façon. J’apprécie. »

Darragh était drôle, et un déménageur et un shaker. L’été dernier, il a rencontré un ami de Darragh à Rathcoole. «Comme les enfants le font, ils ne se retiennent pas, son ami m’a demandé: ‘Darragh vous manque-t-il?’ Je dis: «Oui. En effet je fais ». Et je dis: ‘Et toi? Est-ce que tu lui manque?’ Et il dit: « Ouais, nous n’avons plus personne pour organiser les jeux à l’école ». » C’était un moment doux-amer de découvrir quelque chose sur son fils qu’il n’avait jamais connu. Maintenant, en partie inspiré par cette conversation, il prévoit de mettre sur pied une organisation caritative appelée As Darragh Did, collectant des fonds pour des initiatives communautaires, en organisant des cours de natation et en parrainant des kits.

Quant à Carla, «elle aurait pu acheter et vendre le monde», dit-il, les yeux remplis de larmes à nouveau. Il lui a promis qu’il ferait un bonhomme de neige avec elle un jour. En son nom, il va organiser un concours de coloriage de bonhomme de neige. «Parce qu’ils sont morts si jeunes, peut-être d’une certaine manière, cela leur a donné la vie.»

Malgré toutes les profondeurs insondables de son chagrin, cela lui donne du réconfort de savoir que ses enfants savaient qu’ils étaient aimés et que peu importe à quel point il était occupé avec le travail, il leur consacrait toujours du temps. «Si vous avez des enfants, ils sont votre famille. Tous les cinq. J’essayais de rentrer à la maison pour prendre mon dernier appel à la maison », dit-il.

«Si je les voyais sur le trampoline, je sortirais et je les rejoindrais … Je ne pense pas qu’il y ait eu un terrain de jeu dans tout Dublin que nous n’avions pas visité à un moment ou à un autre. Nous faisions toujours des trucs.

Dans ses moments les plus sombres – et il y en a beaucoup, comme la fête des pères, qui était pour lui le point le plus bas – ce qui lui donne de l’espoir, c’est «penser aux enfants et faire tous ces projets. Certains jours, l’alarme se déclenche et j’essaie de maintenir une routine, et ce qui me fait sortir du lit, c’est mon amour pour eux, tout simplement.

L’autre chose qui a apporté un peu de réconfort au cours de la dernière année a été la gentillesse des autres. Il comprend aussi que certaines personnes ont trouvé qu’il était trop difficile d’être près de lui. «Il y a des gens que je n’ai pas revus depuis les funérailles. Des gens qui auraient été là pour la veillée, je ne les ai pas revus depuis. Et vous savez, je suis d’accord avec ça. Et je pense juste qu’ils se sentent mal à l’aise, ou peut-être qu’ils ne savent pas quoi dire. Personne ne le fait. Beaucoup de gens m’auraient dit: «Je ne sais pas quoi dire ici». Et j’ai toujours répondu de la même manière. «Alors commençons par Hello. Et nous partirons de là. »

Quelqu’un lui a envoyé un «graphique de deuil», décrivant les différentes étapes qu’ils pensaient qu’il vivrait. Mais pour lui, il n’y a pas d’étapes soignées, il s’agit simplement d’essayer de trouver un moyen de continuer. «Nous sommes tous si différents. Et nous allons tous y faire face à notre manière. Et je sais que certaines personnes peuvent penser que je devrais être recroquevillé en boule au lieu d’être sur Twitter. Mais je suis sur Twitter parce que Conor voulait être en ligne et voulait y être. Alors j’essaye de faire ça pour lui.

Il continuera à avancer pour garder les souvenirs des enfants vivants. «Pour ce faire, c’est l’association caritative, comme Darragh l’a fait, c’est Conor’s Clips (le compte YouTube), c’est le bonhomme de neige pour Carla, ce sont les livres. C’est ce que je dois faire. Et c’est ce que je veux faire. Mon mantra est, je sais qu’ils ne voudraient pas que je sois triste. Ils voudraient que je sois heureux. Parfois, je dois me souvenir de cela.