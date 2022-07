Comment fonctionne l’iTunes sur iPhone ?

Les téléphones iPhone et autres produits Apple ont un fonctionnement bien précis et bien à part des autres types de téléphone. Ils disposent par exemple d’une application qui représente leur magasin de multimédia divers.

iTunes sur iPhone : les détails sur le fonctionnement

iTunes est une boutique où les utilisateurs d’iPhone peuvent se procurer tout type de multimédia et les garder bien enregistrés dans leurs smartphones. De plus, elle propose une option de synchronisation très utile et qui permet de garder ses téléchargements même en cas de changement de téléphone. Voici tous les détails à savoir concernant l’iTunes sur iPhone.

Comment fonctionne iTunes sur iPhone ?

Le but principal de l’application iTunes est de permettre aux utilisateurs des iPhone et donc aux consommateurs Apple de pouvoir télécharger des multimédias depuis le Web. Ces contenus multimédia peuvent être de plusieurs types divers, qu’ils soient sous forme de vidéo ou simplement audio, et cela, peu importe qu’ils soient gratuits ou bien payants. Il faut savoir que ces téléchargements se font principalement et exclusivement via leur application disponible bien évidemment sur iPhone qui se nomme iTunes Store.

iTunes est quelque peu ressemblant à l’application ou bien la plateforme de téléchargement qu’il peut y avoir sur les ordinateurs, cependant, il existe bien assurément une différence. La première différence est le fait que cette dernière est particulièrement adaptée aux iPhone et de ce fait à un support mobile précis. Il existe également un second point de différence entre les deux qui représente en quelque sorte une simplification du processus de téléchargement. En effet, sur les iPhone, il suffit simplement de se rendre sur l’iTunes pour pouvoir télécharger les contenus multimédias peu importe s’ils demandent un financement ou pas. Il faut savoir que les applications ne peuvent en aucun cas être téléchargées, car il existe un second outil spécialement mis en place pour cela qui se nomme l’App Store.

La recherche sur l’iTunes est simplifiée. Un onglet recherche symbolisé avec une petite loupe est disponible en bas de l’écran. Il suffit uniquement de taper sa recherche sur la barre de recherche pour la voir s’afficher. Il n’est pas forcément obligatoire de taper toute la recherche, car le moteur vous donnera au fur et à mesure des propositions correspondantes à votre éventuelle recherche. Il faudra seulement choisir et sélectionner votre recherche en cliquant dessus du bout des doigts.

Une fois l’objet de la recherche trouvée et une fois sélectionné, ce dernier s’affiche sur une fenêtre à part où tous les détails de ce dernier seront affichés, y compris le prix. Ainsi, il sera simple de se le procurer. Une fois que vous vous le serez procuré, il est également possible de laisser un avis.

Y a-t-il des alternatives pour iTunes sur iPhone ?

Généralement, iTunes sur iPhone est principalement utilisé pour le téléchargement de musique. En effet, mis à part les plateformes et applications spécialement destinées à cela. Les smartphones de type iPhone ne donnent pas la possibilité de télécharger de la musique mis à part via iTunes. Et pour certaines causes, il peut ne pas être évident de l’utiliser. C’est pour cette raison que plusieurs recherchent des alternatives à l’iTunes et en effet, il en existe quelques-unes. Certains outils sont de parfaites alternatives à l’iTunes, d’ailleurs, ils proposent quelques options intéressantes :

Téléchargement et transfert de la musique de l’ordinateur vers l’iPhone sans pour autant faire une synchronisation avec l’iTunes ;

Une personnalisation de la bibliothèque musicale en modifiant la disposition, mais aussi les titres des chansons, playlists, album, etc.

Quelques astuces iTunes sur iPhone !

Il faut savoir qu’il existe certaines astuces particulièrement intéressantes sur l’iTunes qui peuvent vous permettre de bénéficier de pas mal d’avantages. La plus intéressante est celle de l’option de location. En effet, il n’est pas toujours évident de faire l’achat des films et différents types de multimédia. Cependant, il est possible de louer le multimédia une fois téléchargé. Il sera possible d’écouter ou de les visualiser autant de fois que possible pendant une période limitée. Toutefois, une fois que ce délai sera dépassé, vous n’aurez plus accès aux fichiers et ils disparaîtront simplement de votre iPhone en se supprimant automatiquement.

Bien évidemment, il faut savoir que toutes les transactions effectuées vous seront envoyées par mail avec tous les détails.