Vendée : Véhicule envasé sur le Gois avec trois personnes secourues

Encore une drôle de journée au passage du GOIS, dimanche 14 août. Il était 14 h 35 lorsque le service des sapeurs pompiers ont été appelées pour un « secours aquatique en mer ».

Véhicule enfouit dans la vase. Un véhicule s’est retrouvé envasé sur le passage du Gois avec à son bord, trois touristes qu’il a fallu secourir. Un homme âgée de 41 ans, sa femme de 32 ans et un tout petit bébé de 18 mois ont été secourus par les pompiers. Les « naufragés » du passage du Gois se rappelleront longtemps de cette très mauvaise mésaventure. ( Source Actu.fr)

Un chemin qui a une longue histoire !

Le Passage du Gois est connu depuis l’Antiquité. En 1692, Vauban, célèbre ingénieur français de l’époque, le traverse lors de la construction de la forteresse de Saint-Martin-de-Ré. Mais ce n’est qu’au début du XIXe siècle que des traversées régulières sont effectuées par les habitants et les touristes. La première traversée officielle a eu lieu en 1834.

Ces dernières années, le passage est devenu de plus en plus populaire auprès des touristes de tous horizons . En 2010, un bus rempli de touristes s’est même retrouvé du mauvais côté du passage à niveau et a dû être secouru par hélicoptère !

Malgré ces changements, le passage continue d’étonner et d’attirer des milliers de visiteurs chaque année. Vous êtes tenté par l’aventure ? Vérifiez les marées avant de partir et profitez de cette expérience unique !

L’histoire d’un chemin recouvert par la mer !

Le passage du Gois est situé en France. Cette étendue de terre est recouverte d’eau deux fois par jour, en raison des marées. Chaque jour, des centaines de personnes viennent assister au “passage”, c’est-à-dire au moment où l’eau recouvre complètement la terre puis se retire à nouveau.

Cependant, cette attraction populaire comporte aussi son lot de risques. Comme le passage n’est découvert que quelques heures par jour, toute personne se trouvant du mauvais côté peut facilement se retrouver bloquée. Cette situation a donné lieu à un certain nombre d’accidents au fil des ans, et certaines personnes ont même perdu la vie.

L’incident le plus célèbre a eu lieu en 2010, lorsqu’un bus rempli de touristes s’est retrouvé du mauvais côté du passage et a dû être secouru par hélicoptère. Cet événement a entraîné un certain nombre de changements dans la façon dont le passage est géré, mais il n’a pas empêché les gens de venir voir ce phénomène naturel.

Si vous envisagez de visiter le passage du Gois, assurez-vous de vérifier les marées au préalable et planifiez votre visite en conséquence. Et n’oubliez pas, restez toujours du côté de la sécurité !

Un lieu touristique et de pêche à pied !

Le Passage du Gois est un lieu de tourisme et de pêche à pied. Il n’est accessible qu’à marée basse. La traversée dure environ 4 heures. A marée haute, le passage est entièrement recouvert d’eau et devient infranchissable.