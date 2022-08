Qu’est ce que la vente à réméré pour refinancer son patrimoine immobilier

La vente à réméré d’un bien immobilier permet d’obtenir des fonds par le biais d’un prêt tout en conservant la propriété du bien vendu.

La vente est faite à un établissement financier qui revend immédiatement le bien à l’emprunteur au prix convenu lors de la signature du contrat, majoré des intérêts.

Au terme du contrat, généralement 3 à 7 ans plus tard, l’acheteur doit rembourser le montant emprunté en une seule fois.

Principal avantage du Réméré en 2022

Le principal avantage de ce type de financement est qu’il permet de rester propriétaire de son bien tout en obtenant les fonds nécessaires. Cette solution est donc particulièrement adaptée aux personnes qui ne souhaitent pas vendre leur bien mais qui ont besoin d’argent pour d’autres projets.

La vente à réméré présente également certains inconvénients, cependant. La principale est le taux d’intérêt élevé pratiqué par les institutions financières, qui peut être jusqu’à 2 % plus élevé que pour un prêt hypothécaire traditionnel. En outre, ce type de financement ne permet généralement pas de bénéficier d’avantages fiscaux.

Si vous envisagez de refinancer votre bien immobilier par le biais d’une vente à réméré, il est important de comparer les offres des différentes institutions financières afin de trouver la solution la plus avantageuse.

Qu’est-ce que le portage immobilier VS Réméré ?

Qu’est-ce qu’une clause de réméré ?

Comment fonctionne le réméré ?

