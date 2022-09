Projet Tamadoge : Tout Savoir sur cette nouvelle création de crypto monnaie

Le projet Tamadoge scelle l’avènement d’une nouvelle crypto-monnaie qui ambitionne de devenir le numéro 1 des memecoins.

Il combine à la fois les concepts de Metaverse et de jeux Play-to-earn (P2E). Les lignes suivantes vous permettent de tout savoir sur le projet Tamadoge qui a été lancé récemment, en juillet 2022.

En quoi consiste le projet Tamadoge ?

Le projet Tamadoge a abouti à la création d’une nouvelle crypto monnaie meme de type Play to Earn simplement désignée TAMA. Elle n’est pas encore utilisée mais le nombre de ses préventes est très important.

Le système de vérification KYC de CoinSniper a vérifié la crypto TAMA. Aussi, elle a été auditée par Solid Proof. La conclusion de ces tests est très claire : la devise cryptographique Tamadoge est bien sécurisée et son niveau de transparence est satisfaisant.

Le projet Tamadoge repose sur la collecte de divers types d’animaux Tamadoge qu’il faut ensuite dresser et entrainer au combat. Ces êtres sont animés en 3D et chacun aura sa place dans le futur Metaverse de Tamadoge appelé Tamavers.

La technologie NFT a été exploitée pour la conception des animaux de compagnie Tamadoge. En plus de pouvoir leur acheter de la nourriture, les propriétaires de ces animaux ont la possibilité de leur offrir des jouets et des cosmétiques afin de faire monter leurs niveaux et leurs statistiques.

Une option a été mise en place afin d’augmenter le réalisme. Celle-ci pousse les propriétaires à s’occuper régulièrement de leurs compagnons. Un animal négligé pendant un bon moment peut mourir et se transformer en Tamaghost.

Investir dans le projet Tamadoge : quel intérêt ?

On compare très souvent le projet Tamadoge à d’autres projets du genre, notamment Shiba Inu et Dogecoin. Ce mème est pourtant différent des autres. En fait, TAMA est un projet ambitieux et sérieux dont l’objectif est de construire est Play to Earn divertissant, ce qui n’est pas forcément le cas des autres. Il favorise la création du Tamaverse, une plateforme Metaverse à partir de laquelle les utilisateurs pourront créer, acheter et interagir avec une diversité d’animaux de compagnie.

Le propriétaire d’un animal de compagnie Tamadoge aura droit à des récompenses suite à des participations à une variété d’activités captivantes. Le fait de dresser son animal de compagnie et de lui acheter des objets dans la boutique Tamadoge permet de progresser tout en emmagasinant des Dogepoints. Et plus on en a, plus on monte dans le classement de Tamadoge. Les joueurs en haut du classement peuvent bénéficier de plus récompenses, un concept assez innovant qui a vite fait d’attirer l’attention des investisseurs.

On note que plusieurs projets de cryptos de type Play to earn n’ont pas fait long feu. Et l’une des raisons de leur déclin est le fait que leur système de récompenses ne comble pas vraiment les joueurs. Les concepteurs de Tamadoge étant conscients de cela ont eu la bonne idée de mettre en place un système de récompense intéressant. Les joueurs qui joueront réellement au jeu seront gâtés.

Les phases de lancement du projet Tamadoge

La première phase du projet Tamadoge est celle de la prévente. C’est d’ailleurs un passage obligé pour tous les projets de crypto monnaie, comme ce fut le cas de Gala crypto. La prévente des TAMA se fait en deux étapes importantes. La première était la mise en vente des tokens à seulement 0,01 $, avec un plafond de 2 millions de dollars.

Après l’atteinte de ce plafond, place à la deuxième phase de prévente générale au cours de laquelle le prix du jeton a été augmenté de 25%. Il est ainsi passé à 0,0125 $. Cette seconde prévente devrait prendre fin pendant le quatrième trimestre de 2022 selon les responsables du projet. A partir du 22 juillet 2022, Tamadoge a levé plus d’un million de dollars d’investissement, la preuve que le projet intéresse du monde.

La deuxième phase du projet est le lancement des NFT Tamadoge prévu à la fin de l’année 2022. En d’autres termes, les fameux animaux de compagnie Tamadoge seront disponibles pour les propriétaires à la fin de l’année. Aussi, ces derniers auront la possibilité d’accéder à l’application web dédié afin de parcourir la boutique Tamadoge NFT.

Notez également qu’à la fin de la phase de prévente générale, le token TAMA sera disponible sur des plateformes d’échange. C’est une transition qui se fera sans accroc puisque le projet dispose déjà d’une liste d’échange centralisée confirmée. Il faut s’attendre à ce que le prix du jeton TAMA augmente considérablement lorsqu’il sera disponible sur de nombreuses plateformes d’échange.

La troisième phase est la mise en place de la plateforme Metaverse au cours du premier trimestre de 2023. Des partenariats seront établis à cet effet. Aussi, cette période sera mise à profit pour chercher de nouvelles plateformes d’échange.

Selon la feuille de route des développeurs chargés de piloter le projet Tamadoge, la dernière phase est mise à disponibilité du token sur les plateformes d’échange. Cela se fera au deuxième trimestre de 2023. Vous pourrez ainsi trouver le jeton TAMA sur toutes les plateformes d’échange populaires. Pour les concepteurs, tout doit être mis en œuvre pour que cette nouvelle cryptos soit accessible à un grand nombre d’investisseurs partout dans le monde.