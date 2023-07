Tarifs Starlink France : Abonnement internet par satellite

Sommaire









Tarifs internet par satellite avec Starlink France

Dans un contexte où la connexion à Internet est essentielle pour les activités quotidiennes, les opérateurs cherchent constamment des moyens innovants d’améliorer et de diversifier leurs offres. Alors que certains proposent des connexions via ADSL, fibre optique ou réseaux mobiles, d’autres explorent le potentiel de l’internet par satellite.

Parmi ces derniers, Starlink, une filiale de SpaceX fondée en 2002 par Elon Musk, se distingue. Mais qu’en est-il réellement de cet opérateur ? Comment fonctionne son réseau de connexion par satellite et quels sont ses avantages et inconvénients pour les utilisateurs ?

Comprendre l’internet par satellite

L’internet par satellite permet d’accéder au web grâce à des satellites en orbite terrestre basse (LEO). Ces satellites sont chargés de transmettre les signaux entre les stations terriennes et les terminaux des abonnés. Cette technologie a pour principal avantage d’offrir une couverture très large, ce qui peut être particulièrement utile pour les zones rurales ou isolées.

Les avantages de l’internet par satellite

Couverture étendue : cette technologie permet d’apporter l’internet aux zones les plus reculées où les infrastructures terrestres ne sont pas disponibles.

cette technologie permet d’apporter l’internet aux zones les plus reculées où les infrastructures terrestres ne sont pas disponibles. Débits : bien que généralement moins rapides que ceux offerts par la fibre optique, les débits offerts par l’internet par satellite sont généralement suffisants pour la plupart des usages courants.

bien que généralement moins rapides que ceux offerts par la fibre optique, les débits offerts par l’internet par satellite sont généralement suffisants pour la plupart des usages courants. Installation : le matériel requis pour l’accès à l’internet par satellite est souvent moins coûteux et plus facile à installer que celui nécessaire pour d’autres types de connexions.

Les inconvénients de l’internet par satellite

Latence : en raison de la distance entre les satellites et la Terre, l’internet par satellite peut présenter une latence supérieure à celle des connexions terrestres, ce qui peut impacter certaines activités en ligne comme les jeux vidéo ou les appels vidéo.

en raison de la distance entre les satellites et la Terre, l’internet par satellite peut présenter une latence supérieure à celle des connexions terrestres, ce qui peut impacter certaines activités en ligne comme les jeux vidéo ou les appels vidéo. Météo : les conditions météorologiques peuvent affecter la qualité de la connexion par satellite, à cause de l’atténuation du signal.

les conditions météorologiques peuvent affecter la qualité de la connexion par satellite, à cause de l’atténuation du signal. Coût : les abonnements à l’internet par satellite peuvent être plus chers que ceux proposés par d’autres technologies.

Starlink : un acteur majeur de l’internet par satellite

Le projet Starlink ambitionne de fournir un accès Internet global via une constellation massive de satellites en orbite basse. Depuis 2020, Starlink a commencé à fournir l’internet aux pays de l’hémisphère nord et prévoit d’étendre progressivement son service à d’autres régions.

Caractéristiques de l’offre Starlink en France

Débit : Starlink promet des débits de 200/250 Mbps en téléchargement et 30/40 Mbps en envoi, avec un ping entre 40 et 60 ms.

Starlink promet des débits de 200/250 Mbps en téléchargement et 30/40 Mbps en envoi, avec un ping entre 40 et 60 ms. Prix : le prix de l’abonnement en France est actuellement fixé à environ 99 € par mois, sans limitation de données consommées.

le prix de l’abonnement en France est actuellement fixé à environ 99 € par mois, sans limitation de données consommées. Matériel : pour se connecter à Starlink, les abonnés doivent disposer d’une antenne satellite, d’un routeur WiFi et d’une alimentation électrique.

Comparaison entre l’internet par satellite et la fibre optique

L’internet par satellite et la fibre optique présentent des avantages et inconvénients distincts qui peuvent rendre l’un ou l’autre plus adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs. La fibre optique offre généralement des débits plus rapides et une latence inférieure, ce qui peut être particulièrement important pour certains usages tels que les jeux vidéo en ligne ou le streaming en haute définition.

En revanche, l’internet par satellite présente l’avantage d’une couverture globale, permettant ainsi de fournir une connexion dans des zones où la fibre n’est pas disponible.

En conclusion, l’internet par satellite représente une alternative intéressante pour les populations vivant dans des zones mal desservies par les infrastructures terrestres. SpaceX, à travers son projet Starlink, cherche à démocratiser cette technologie en proposant des débits compétitifs et une couverture mondiale. Toutefois, il convient de peser les avantages et inconvénients de chaque solution afin de déterminer quelle offre est la plus adaptée à ses besoins.

