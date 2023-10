Festival Tomorrowland Winter 2024 : La magie continue à Alpe d’Huez en France

Sommaire





Du 16 au 23 mars 2024, la célèbre station de ski de l’Alpe d’Huez accueille l’édition mythique du festival Tomorrowland Winter.

Préparez-vous pour une semaine inoubliable riche en émotions, musique électronique et sports d’hiver.

Au programme du festival Tomorrowland Winter 2024

Cette année, les organisateurs ont concocté un programme alléchant qui saura ravir les amateurs de sport d’hiver et de musique avec les meilleurs artistes de la scène électronique mondiale. On retrouve notamment :

Des forfaits de 7 et 4 jours , inclusifs de logements, passes de festival et accès à tous les spectacles proposés durant toute la période de l’événement. Actuellement, le forfait 7 jours est encore disponible tandis que le forfait 4 jours est déjà épuisé.

, inclusifs de logements, passes de festival et accès à tous les spectacles proposés durant toute la période de l’événement. Actuellement, le forfait 7 jours est encore disponible tandis que le forfait 4 jours est déjà épuisé. Des Pass de 1 jour , permettant d’assister aux spectacles et concerts du festival, ainsi qu’à profiter des remontées mécaniques et des pistes de ski de l’Alpe d’Huez.

, permettant d’assister aux spectacles et concerts du festival, ainsi qu’à profiter des remontées mécaniques et des pistes de ski de l’Alpe d’Huez. Des ateliers Start to DJ , des sessions d’artistes inspirants dans la prestigieuse Tomorrowland Academy, ainsi que de nombreuses surprises et performances de DJs au Brasa.

, des sessions d’artistes inspirants dans la prestigieuse Tomorrowland Academy, ainsi que de nombreuses surprises et performances de DJs au Brasa. Un nouveau restaurant Nubes, situé en plein cœur des remontées mécaniques, où les festivaliers pourront savourer des plats d’exception.

Le Bar Papillon 1860, qui proposera de déguster des cocktails magiques dans un cadre féerique.

Rétrospective sur Tomorrowland Winter 2023

En mars 2023, la troisième édition du festival Tomorrowland Winter a eu lieu à Alpe d’Huez. Plus de 100 artistes se sont produits sur scène à une altitude de 3330 mètres, offrant ainsi un spectacle inoubliable aux 22 000 participants venus du monde entier. Parmi les moments forts de l’événement :

Des performances inédites et des sets back-to-backs surprises.

Des ateliers et sessions avec les plus grands noms de la musique électronique, tels qu’Afrojack, Amelie Lens, Axwell et bien d’autres.

La découverte de deux nouvelles scènes, Youphoria et Frozen Lotus, permettant d’accueillir encore plus d’artistes et de festivaliers.

La qualité de l’organisation et la convivialité de l’accueil à Alpe d’Huez, élue trois fois meilleure station de ski d’Europe.

Un cadre idyllique pour les sports d’hiver

L’Alpe d’Huez, surnommée «l’île au soleil», bénéficie en effet d’un ensoleillement exceptionnel avec plus de 300 jours de soleil par an. C’est le paradis des skieurs et des amateurs de sports d’hiver grâce à :

250 km de pistes pour tous les niveaux, offrant une vue panoramique sur les sommets enneigés.

pour tous les niveaux, offrant une vue panoramique sur les sommets enneigés. Plus de 50 bars et restaurants pour se détendre après une journée sur les pistes ou se restaurer entre deux concerts.

Tomorrowland Winter : une histoire qui s’écrit depuis 2019

La première édition du festival Tomorrowland Winter a eu lieu en mars 2019, marquant le début d’une nouvelle ère pour cet événement désormais incontournable. Depuis, des milliers de festivaliers du monde entier se donnent rendez-vous chaque année dans la station française pour partager une expérience unique autour de la musique, la fête et les sports d’hiver.

Faites partie de l’aventure en 2024 !

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une semaine magique au cœur des montagnes françaises. Profitez des dernières places disponibles et rejoignez les «People of Tomorrow» pour l’édition 2024 de Tomorrowland Winter !