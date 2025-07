LINE : la voiture électrique sur 3-roues qui promet 500 km d’autonomie pour 4 kWh/100 km

4.6/5 - (145 votes)

LINE : La voiture électrique ultra-efficace qui va tout changer

Et si on divisait par dix l’énergie qu’on consomme en voiture ?

Tu t’es déjà demandé pourquoi nos voitures consomment autant d’énergie alors que nos trajets sont de plus en plus courts et qu’on roule souvent… tout seul ? C’est exactement la question que se sont posée Marc Guillemaud et Augustin Roulleaux Dugage, deux ingénieurs normands. Leur réponse ? Créer LINE, une voiture électrique radicalement différente qui consomme dix fois moins d’énergie qu’un véhicule thermique classique.

👉 Ce projet fou, développé par la start-up FacteurDix, a été dévoilé le 3 juillet 2025 à Saint-Romain-de-Colbosc. Leur mission : réduire drastiquement l’impact énergétique de la mobilité, sans sacrifier le plaisir de conduire. Leur objectif ? D’ici 2027, battre le record du monde d’efficacité énergétique avec une consommation visée de 4 kWh/100 km. Oui, tu as bien lu !

Dans cet article, je t’explique pourquoi ce projet est révolutionnaire, comment FacteurDix compte y arriver et ce que ça va changer pour toi.

Pourquoi la voiture LINE est une petite révolution ?

La voiture : première source de consommation d’énergie en France

On ne va pas tourner autour du pot : la voiture, c’est LE problème numéro 1 en termes d’émissions de CO₂. En France, près de 30 % de l’énergie consommée vient de l’usage des voitures, et chaque personne rejette en moyenne 2,2 tonnes de CO₂ par an rien qu’en roulant.

Tu savais qu’à chaque trajet, une voiture moyenne mobilise la puissance de 120 cyclistes du Tour de France ? Et pourtant, on roule souvent seul (1,4 personne par voiture en moyenne, et ça diminue !).

Bref, on continue à se déplacer dans des véhicules trop lourds, trop puissants et pas adaptés à nos besoins réels. C’est là que FacteurDix casse les codes.

Repartir de zéro : trois leviers pour casser la consommation

La masse : moins de 500 kg, grâce à l’usage de matériaux composites (comme les voitures de course ou les avions).

moins de 500 kg, grâce à l’usage de matériaux composites (comme les voitures de course ou les avions). L’aérodynamisme : format en “goutte d’eau” et design hyper fluide.

format en “goutte d’eau” et design hyper fluide. La surface frontale : réduite au max, avec deux sièges décalés.

Un format 3-roues : un vrai game-changer

Le choix du format 3-roues (homologation L5e) n’est pas anodin : ça permet de réduire la traînée aérodynamique, d’alléger la structure et de dessiner une voiture compacte mais confortable. Et pas question de sacrifier la sécurité ou le plaisir de conduite.

Les performances promises

LINE, ce n’est pas une voiturette pour la ville. C’est une vraie bête d’efficacité qui vise une autonomie de 500 km, une vitesse max de 165 km/h et une recharge rapide en 10 minutes (20 à 80 %).

Comparatif des consommations énergétiques :

Type de véhicule Consommation (kWh/100 km) Berline thermique (essence) ~45 kWh Berline électrique ~15 à 20 kWh Scooter électrique ~7 kWh LINE 4 kWh

Avec LINE, tu divises ta consommation par plus de 10 par rapport à une voiture thermique !

Ce qui rend LINE unique

Un design radical et durable

LINE ne ressemble à rien de ce que tu connais : son design ultra épuré, inspiré de l’aéronautique et de la compétition automobile, est fait pour durer. La dérive arrière, les tunnels d’air, les roues arrière resserrées… tout est pensé pour l’aérodynamisme et l’efficacité.

Une construction haut de gamme

LINE utilise des matériaux composites, notamment la fibre de carbone : c’est léger, solide et ça permet de limiter les coûts industriels en petite série. Et bien sûr, la sécurité reste au top : airbags, ABS, ESP, zones de déformation… Aucun compromis.

Confort et simplicité

Pas de superflu : clim, chauffage, audio et multimédia sont intégrés discrètement. Le but ? Un habitacle épuré et efficace. Tout est optimisé pour une ergonomie simple et intuitive.

Qui se cache derrière FacteurDix ?

Derrière ce projet, il y a deux anciens ingénieurs de l’industrie pétrochimique qui ont décidé de changer les règles du jeu.

Marc Guillemaud , passionné de cyclisme et obsédé par l’efficacité énergétique.

, passionné de cyclisme et obsédé par l’efficacité énergétique. Augustin Roulleaux Dugage, stratège industriel et expert des sites de production complexes.

Leur rêve ? Prouver qu’on peut concilier plaisir de conduite et responsabilité écologique.

Où et quand pourra-t-on rouler en LINE ?

Un projet 100 % français

FacteurDix veut produire en France. Ils vont d’abord sortir une petite série exclusive dès 2027, entièrement personnalisable et fabriquée avec des partenaires comme Faster (bureau d’études auto) et TechnoMAP (électrification).

Puis, dès 2029, ils visent l’industrialisation pour proposer un prix autour de 30 000 €, accessible à un plus large public.

Un engagement concret

FacteurDix s’engage aussi à devenir Société à Mission en 2026 : ça veut dire qu’ils devront prouver que leur croissance sert vraiment l’environnement et la société, et pas seulement leur compte en banque.

Ce qu’il faut retenir

✔️ La voiture LINE consommera 4 kWh/100 km , un record mondial visé pour 2027.

, un record mondial visé pour 2027. ✔️ C’est une voiture électrique 3-roues légère, aérodynamique et sécurisée.

✔️ Elle couvrira plus de 85 % des usages quotidiens , y compris sur autoroute.

, y compris sur autoroute. ✔️ La production est française et engagée : priorité à la réparabilité, durabilité et impact local.

Prêt à changer ta façon de rouler ?

Avec LINE, FacteurDix ne veut pas juste faire une nouvelle voiture : ils veulent repenser la mobilité. Si toi aussi tu en as marre des SUV lourds et énergivores, c’est peut-être le moment de passer à la vitesse supérieure.

👉 Reste connecté pour suivre leur lancement prévu en 2027 et découvre comment tu pourrais, toi aussi, rouler dix fois plus léger !