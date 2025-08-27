Stingray au O’Gliss Park : le toboggan à bouée sacré meilleure attraction aquatique au monde

4.6/5 - (182 votes)

Entre records de fréquentation et innovations majeures, le parc aquatique O’Gliss Park en Vendée s’impose désormais comme une référence incontournable du loisir estival en France et en Europe. L’engouement s’explique largement par sa star : Stingray, un toboggan à bouée titanesque récemment élu meilleure attraction aquatique au monde. Retour sur un phénomène qui contribue à redessiner la carte des parcs aquatiques européens.

O’Gliss Park en Vendée : un géant aquatique reconnu

Installé au Bernard, à vingt minutes de l’océan Atlantique et des plages vendéennes, O’Gliss Park occupe depuis 2016 une position de choix sur la scène nationale. Avec ses 2 millions de visiteurs cumulés en moins de dix ans et plus de 200 000 entrants chaque saison, le site détient le record du plus grand parc aquatique de France.

Sur une période d’ouverture concentrée – environ 70 jours par an –, le parc attire familles, groupes et amateurs de sensations fortes venus profiter d’installations variées. Lors de la saison estivale 2025, O’Gliss Park a même enregistré une hausse de 15 % de sa fréquentation à mi-saison, progression notamment stimulée par un été particulièrement ensoleillé et par l’attraction phare du lieu : le Stingray.

Le Stingray : dimensions, expérience et titre mondial

L’ajout du Stingray dans l’offre du parc marque un tournant décisif. Avec un investissement conséquent lors de sa mise en service, il devient rapidement non seulement la pièce maîtresse du site mais aussi un repère pour les amateurs d’attractions aquatiques à l’échelle internationale.

Couronné meilleure attraction aquatique au monde, le Stingray détient également le titre du plus grand toboggan à bouée d’Europe. Sa notoriété dépasse aujourd’hui le seul périmètre régional et attire des curieux venus parfois de loin pour tester cette structure hors norme.

Quelles sont les caractéristiques techniques du toboggan Stingray ?

Ce toboggan à bouée se distingue par son tracé impressionnant et ses dimensions exceptionnelles, visibles dès l’entrée du parc aquatique. La descente s’effectue à bord d’une grosse bouée conçue spécialement pour maximiser à la fois sécurité et sensations fortes. Les passagers peuvent être plusieurs à partager la glissade, ce qui ajoute au caractère convivial de l’expérience.

Le parcours combine dénivelés abrupts, virages serrés et phases de flottement, offrant une alternance dynamique entre montées d’adrénaline et moments de légèreté. Ce mix unique attire tous types de publics, familles ou groupes d’amis recherchant un souvenir marquant de leur visite au parc aquatique.

En quoi ce toboggan à bouée est-il unique en Europe ?

La singularité du Stingray repose avant tout sur sa taille imposante – la plus importante du continent pour cette catégorie – mais pas uniquement. L’intégration d’effets visuels, de zones d’accélération inédites et d’une maîtrise technique poussée font rapidement école dans le secteur. Les exploitants soulignent la qualité de conception alliée à un fort taux de satisfaction chez les participants.

Les retours des visiteurs mentionnent fréquemment la sensation d’apesanteur ressentie et la sécurité perçue grâce aux dispositifs renforcés sur l’ensemble du parcours. Quelques chiffres clés sur le Stingray permettent d’apprécier ses atouts :

Longueur totale parmi les plus élevées d’Europe

Dénivelé exceptionnel procurant une descente rapide mais fluide

procurant une descente rapide mais fluide Système de bouée collective autorisant jusqu’à 4 personnes simultanément

autorisant jusqu’à 4 personnes simultanément Technologies anti-échauffement pour garantir des glissades tout confort même lors des pics de chaleur

Un impact direct sur la fréquentation et la renommée du parc

Dès sa mise en exploitation, le Stingray modifie la trajectoire commerciale d’O’Gliss Park. Le potentiel de cette nouveauté incarne l’investissement le plus important réalisé par le complexe depuis sa création. Résultat : un attrait démultiplié auprès des vacanciers, comme le démontrent les fréquentations comparées des dernières saisons.

Sur la seule année ayant suivi le lancement du toboggan, O’Gliss Park a observé une augmentation significative du nombre de visiteurs, renforçant encore son statut de destination prioritaire pour les adeptes de loisirs aquatiques. Cette attractivité nouvelle bénéficie aussi aux professionnels du tourisme local et dynamise l’économie estivale environnante.

Année Visiteurs annuels Taux d’évolution (%) 2023 175 000 – 2024 200 000 +14,3 % 2025 (prévision) 230 000 +15 %

Ces données illustrent le rôle moteur joué par le Stingray dans la croissance soutenue du parc aquatique depuis deux ans. Chaque lancement de saison est désormais marqué par la promesse de files d’attente rallongées devant ce toboggan emblématique.

O’Gliss Park : ambitions et perspectives futures avec le Stingray

Fidèle à son image d’innovation, O’Gliss Park poursuit l’élargissement de son offre et la modernisation de ses infrastructures. L’exemple du Stingray, reconnu au niveau mondial, conforte la volonté du groupe de miser sur l’expérience utilisateur et la sécurité.

Divers projets sont envisagés pour soutenir cet élan, incluant la création d’espaces thématiques supplémentaires et le développement d’activités annexes autour de l’eau. Grâce à sa position de meneur acquise avec le Stingray, le site entend demeurer incontournable sur la scène européenne.

