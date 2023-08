Sécurité en Péril ? Découvrez Comment Armis et Security Risk Advisors unissent leurs Forces pour Protéger Votre Entreprise !

Sommaire







Un partenariat stratégique entre deux acteurs majeurs de la cybersécurité

Armis, spécialiste de la sécurité des objets connectés (IoT), annonce un partenariat avec Security Risk Advisors (SRA), expert en gestion des risques informatiques. Cette alliance vise à améliorer la capacité des entreprises à détecter et contrer les menaces liées aux dispositifs IoT non sécurisés. En combinant leur expertise respective, Armis et SRA proposent une approche globale et proactive de la cybersécurité.

Les points forts de cette collaboration

Le partenariat entre Armis et Security Risk Advisors permettra aux clients de bénéficier de plusieurs avantages :

Expertise conjointe : Les deux sociétés possèdent des compétences complémentaires en matière de cybersécurité, notamment dans la protection des objets connectés et la gestion des risques informatiques.

Approche globale : La collaboration entre Armis et SRA offre une vision d'ensemble de la cybersécurité, en abordant aussi bien les aspects techniques que les enjeux organisationnels et humains.

Détection et réponse : Grâce à l'intégration des technologies d'Armis et de SRA, les entreprises pourront détecter rapidement les menaces potentielles et mettre en place des solutions adaptées pour y faire face.

Accompagnement sur mesure : Les équipes d'Armis et de SRA travailleront conjointement avec les clients pour élaborer et déployer des stratégies de cybersécurité adaptées à leurs besoins spécifiques.

Société Armis

Une entreprise spécialisée dans la sécurité des objets connectés

Créée en 2015, Armis est une start-up californienne spécialisée dans la sécurité des objets connectés (IoT). Elle développe des solutions innovantes pour protéger les entreprises contre les risques liés à l’utilisation croissante de ces dispositifs. Sa plateforme est basée sur un ensemble de technologies brevetées qui permettent de détecter, analyser et contrôler les comportements anormaux des objets connectés.

Dirigeants d’Armis

Armis a été fondée par Yevgeny Dibrov et Nadir Izrael, deux experts en cybersécurité ayant travaillé auparavant chez Google et Akamai Technologies.

Yevgeny Dibrov : CEO et cofondateur d’Armis, il possède plus de dix ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique.

Nadir Izrael : CTO et cofondateur d'Armis, il a précédemment occupé des postes à responsabilité chez Google et Akamai Technologies.

Security Risk Advisors

Un leader en gestion des risques informatiques

Security Risk Advisors est une société américaine spécialisée dans la cybersécurité et la gestion des risques informatiques. Fondée en 2010, elle aide les entreprises à protéger leurs actifs numériques grâce à ses services de conseil, d’audit et de formation. Security Risk Advisors est également reconnue pour son expertise en matière de tests d’intrusion et d’évaluation de la sécurité des systèmes d’information.

Dirigeants de Security Risk Advisors

L’équipe dirigeante de Security Risk Advisors est composée de professionnels ayant une solide expérience dans le domaine de la cybersécurité :

Tim Wainwright : Fondateur et directeur général de SRA, il possède plus de vingt ans d’expérience en cybersécurité et a travaillé auparavant chez Ernst & Young et KPMG.

Michael Pinch : Directeur technique de SRA, il est spécialiste de la gestion des risques informatiques et compte plusieurs années d'expérience en tant que consultant en cybersécurité.

Une alliance prometteuse pour renforcer la sécurité des entreprises

En conclusion, le partenariat entre Armis et Security Risk Advisors constitue une opportunité unique pour les entreprises soucieuses de renforcer leur cybersécurité, notamment face aux défis posés par l’Internet des objets. Grâce à cette alliance, elles pourront bénéficier d’une expertise conjointe et d’un accompagnement personnalisé pour mieux détecter et contrer les menaces liées aux dispositifs IoT non sécurisés.