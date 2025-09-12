Lokimo : les meilleurs territoires où investir en 2025

4.8/5 - (159 votes)

Lokimo dévoile les régions immobilières à fort potentiel pour 2025 : où poser ses billes dans une France en pleine évolution

Paris, le 12 septembre 2025 — Lokimo, spécialiste français de l’analyse territoriale et prédictive, présente son étude « Back to School 2025 ». Appuyée sur une plateforme SaaS dotée d’intelligence artificielle et de données locales exclusives, elle repère les villes où les transformations locales redessinent les opportunités pour promoteurs, bailleurs, collectivités et investisseurs.

📍 Où investir dans l’immobilier en 2025 ?

🏙️ Villeurbanne séduit les investisseurs grâce à son projet « Nouveau Gratte-Ciel », un hub locatif stratégique mêlant logements familiaux et immobilier étudiant dans une ville en pleine transformation.

🚇 Villejuif capitalise sur le Grand Paris avec l'arrivée du métro 14 et son cluster hospitalo-universitaire, ouvrant des opportunités pour les résidences intergénérationnelles à fort rendement locatif.

🚋 Rezé (Nantes) devient un marché d'early adopters avec la montée en puissance du tramway et d'un nouveau CHU, créant une tension immobilière favorable aux investissements précoces.

🌊 Bayonne combine gentrification et mobilité verte, profitant de l'essor du Tram'Bus et d'une forte demande locative dans un marché encore accessible aux investisseurs en immobilier durable.

🎓 Angers, capitale du logement étudiant, attire promoteurs et bailleurs avec ses prix attractifs, son dynamisme universitaire et l'essor du coliving et des micro-studios.

Une nouvelle donne immobilière

Lokimo

Le secteur immobilier français entre dans une phase de transition : la demande locative remonte, les équipements urbains se renouvellent, mais surtout, ce ne sont plus uniquement les grandes métropoles qui captent tous les intérêts.

Les villes de taille moyenne ou secondaire, portées par des projets structurants, redeviennent des territoires attractifs.

Lokimo le voit clairement : les opportunités les plus convaincantes ne sont plus toujours là où tout le monde regarde. Sa mission ? Mettre en lumière les zones où la valeur immobilière évolue, pour que le choix d’investissement soit stratégique, non pas par hasard.

Cinq territoires prometteurs pour 2025

Ville Score Lokimo /10 Atouts majeurs Pour quel profil d’investisseur Villeurbanne

Auvergne‑Rhône‑Alpes 8,2 Projet « Nouveau Gratte‑Ciel », 1 000 logements, décalage ancien/neuf Familles, étudiants, investisseurs sur du neuf ou à réhabiliter Villejuif

Île‑de‑France 7,2 Métro 14, cluster hospitalier, prix inférieurs aux villes voisines Résidences services, logements étudiants et seniors Rezé

Métropole nantaise 8,0 Nouveau CHU, tramway, hausse de revenu médian Investisseurs early stage, logements familiaux Bayonne

Nouvelle‑Aquitaine 7,4 Gentrification, Tram’Bus étendu, tension locative Accession sociale, locatif optimisé Pinel Angers

Pays de la Loire 7,9 Ville étudiante, extension du tram, prix accessibles Micro‑studios, coliving, logements étudiants

Synthèse : où concentrer ses investissements

Entrée de marché encore abordable dans plusieurs villes secondaires.

dans plusieurs villes secondaires. Demande locative bien ancrée , notamment dans les villes universitaires ou en transformation.

, notamment dans les villes universitaires ou en transformation. Effet infrastructure : nouvelles lignes de tram, clusters hospitaliers, grands projets urbains.

À propos de Lokimo

Fondée en 2019 par Martin Noël et Binta Gamassa (EPITA), Lokimo croise intelligemment données publiques, socio-économiques et immobilières pour modéliser les évolutions territoriales. Sa plateforme SaaS, pensée pour les professionnels, permet de détecter les signaux faibles, anticiper les dynamiques de marché et prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

Avec une interface claire et des indicateurs exclusifs, Lokimo s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable de l’intelligence immobilière en France.

En savoir plus : https://lokimo.ai