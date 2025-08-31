Cyberattaque au Muséum national d’histoire naturelle : une crise inédite secoue l’établissement

5/5 - (146 votes)

Au cœur de l’été 2025, le Muséum national d’histoire naturelle, référence mondiale en matière de recherche sur la biodiversité, a été visé par une cyberattaque d’une ampleur inattendue. Connu pour son rayonnement international et ses collections exceptionnelles, l’institution parisienne traverse depuis fin juillet une période de paralysie numérique sans précédent, exposant les enjeux majeurs liés à la sécurité des données dans les établissements scientifiques.

L’incident est survenu durant la dernière semaine de juillet. En quelques heures, un rançongiciel – un logiciel malveillant qui bloque les systèmes et exige une rançon – a neutralisé une grande partie du réseau interne du muséum. Rapidement, des experts informatiques ont confirmé la sévérité de cette intrusion et la nature sophistiquée de la méthode employée.

La cyberattaque ne se limitait pas à un simple blocage d’accès. Elle impliquait la prise en otage de données : des dizaines de millions de fichiers associés aux activités de recherche, à la gestion des collections patrimoniales et aux services pédagogiques se sont retrouvés inaccessibles. Cette action ciblée révèle la vulnérabilité persistante des grandes institutions face aux menaces numériques contemporaines.

Quels domaines du muséum ont été touchés ?

L’impact de la cyberattaque s’est fait sentir sur plusieurs plans. Les espaces ouverts au public, comme la Grande galerie de l’évolution, ont connu des perturbations notables, notamment en ce qui concerne l’accueil et la billetterie numérique. Mais la portée du sinistre dépasse la seule dimension touristique.

Les plateformes de gestion internes, y compris les bases de données scientifiques et les logiciels utilisés quotidiennement par les chercheurs et les conservateurs, ont cessé de fonctionner. Cet arrêt brutal soulève des interrogations sur la résilience technologique de nombreux acteurs du secteur culturel et scientifique.

Conséquences sur les recherches en cours

Privés d’accès à leurs outils numériques, de nombreux scientifiques ont vu leurs programmes suspendus ou ralentis. La perte d’accès aux archives digitales, nécessaires à la gestion des collections naturalistes et aux travaux collaboratifs internationaux, a fragilisé la poursuite de certains projets majeurs.

Des partenariats avec d’autres institutions européennes ont également pâti de ce gel des échanges. Les équipes, confrontées à l’urgence, ont mis en place des solutions alternatives provisoires, tout en espérant une restauration rapide des infrastructures principales.

Difficultés rencontrées par le grand public

Outre les conséquences pour la communauté scientifique, le public a rencontré de nouveaux obstacles lors de sa visite du site de la rue Cuvier à Paris. L’immédiateté des annulations ou des modifications de créneaux, liées à l’indisponibilité de certains services en ligne, a généré frustration et incompréhension chez les visiteurs.

Certains parcours thématiques dépendant d’applications numériques n’ont pas pu être proposés pendant plusieurs jours. Le contact avec le support client, fortement sollicité, s’est avéré délicat, accentuant le sentiment général de désorganisation.

Ouverture d’une enquête et réaction institutionnelle

Face à cette attaque qualifiée de très sévère par la direction, le Muséum national d’histoire naturelle a immédiatement déposé plainte auprès des autorités compétentes. La section cybercriminalité du parquet de Paris a été saisie, ouvrant une enquête pour identifier l’origine de l’attaque, retracer le mode opératoire et évaluer l’ampleur exacte des dommages.

Les premiers éléments laissent penser que l’acte était préparé de longue date. Des magistrats spécialisés examinent désormais les indices recueillis, tandis qu’un audit indépendant analyse les failles exploitées par les assaillants pour renforcer à l’avenir les dispositifs de cybersécurité.

Quelles mesures de gestion et de remise en service ont été engagées ?

Dans l’urgence, des mesures techniques et organisationnelles ont été prises pour limiter l’étendue du préjudice. Une cellule de crise, composée de spécialistes internes et d’experts externes en sécurité informatique, coordonne les opérations de reprise et assure la communication avec l’ensemble des parties prenantes.

Sauvegarde et vérification de l’intégrité des copies hors-ligne des données scientifiques .

et vérification de l’intégrité des copies hors-ligne des . Mise en place de pare-feu renforcés et d’outils de surveillance accrue pour détecter toute nouvelle tentative d’ intrusion .

et d’outils de surveillance accrue pour détecter toute nouvelle tentative d’ . Communication régulière et transparente à destination du personnel, des chercheurs partenaires et du grand public concernant l’avancée des remises en service.

et transparente à destination du personnel, des chercheurs partenaires et du grand public concernant l’avancée des remises en service. Lancement de formations spécifiques à la prévention des risques cyber pour l’ensemble de l’équipe administrative et technique.

La priorité demeure la récupération des données stratégiques, dont certaines représentent des années de travail collectif et une valeur historique inestimable. Un plan de réouverture progressive des accès aux outils numériques essentiels a été élaboré, afin d’assurer un retour à la normale étape par étape.

Quels enseignements pour l’écosystème scientifique et culturel ?

L’incident vécu par le Muséum national d’histoire naturelle met en lumière les dangers croissants qui pèsent sur les institutions de recherche et de conservation. À travers cet épisode, nombreux sont les acteurs du secteur à tirer des leçons concrètes sur la nécessité de renforcer les investissements dans la cybersécurité. Le recours généralisé aux solutions cloud, aux archivages multiples et à la formation continue du personnel apparaît plus que jamais essentiel.

Même les structures les mieux dotées techniquement restent sensibles à des attaques ciblées et préparées longtemps à l’avance. Cette réalité invite à repenser l’organisation des flux de données, la gestion des accès utilisateurs et l’interconnexion entre sites distants. Face à des cybercriminels toujours plus innovants, la vigilance et la mutualisation des expériences semblent constituer des réponses durables.

Période Événement Conséquence Fin juillet 2025 Lancement du rançongiciel Blocage de dizaines de millions de données, interruption massive des services numériques 12 août 2025 Dépôt officiel de plainte et ouverture d’enquête Saisie de la section cybercriminalité du parquet, mobilisation des experts en cybersécurité 29 août 2025 Bilan provisoire d’impact et tentative de restauration État des lieux des pertes, début du plan de relance informatique

Cet épisode souligne l’importance de l’anticipation et de la réactivité, aussi bien pour préserver le patrimoine scientifique que pour garantir la continuité des missions auprès du public.

