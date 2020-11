Une réduction des infections à coronavirus a abaissé l’État à la classification plus sûre «orange» de «rouge» dans le système de feux de signalisation de l’UE pour les voyages internationaux.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a changé le statut de couleur de l’Irlande en «orange» jeudi après sa mise à jour hebdomadaire sur les données sur les taux d’infection à travers l’Europe.

L’Irlande, comme la plupart des autres pays de l’UE, avait le statut de voyage restreint le plus élevé, mais une réduction du taux d’incidence pendant les restrictions de niveau 5 l’a fait passer au niveau inférieur.

Le gouvernement déconseille toujours tout voyage à l’étranger non essentiel, quelle que soit la couleur appliquée à l’État dans le cadre du système de voyage de l’UE, qui est basée sur le niveau des cas.

Le ministère des Affaires étrangères conseille aux Irlandais de «faire preuve d’une grande prudence» lorsqu’ils se rendent dans les pays de l’UE à code couleur et, en général, «d’éviter les voyages non essentiels».

La couleur n’a aucun impact sur les règles relatives aux voyages en Irlande, uniquement au départ de l’Irlande.

Les voyageurs arrivant de pays «orange» devraient faire face à des mesures moins strictes dans le cadre du système des feux de signalisation. Cependant, les restrictions différeront d’un pays à l’autre car chaque État peut adopter ses propres règles dans le cadre du système pour les personnes arrivant d’autres pays.

Pour les voyageurs à destination de l’Irlande, les personnes des régions «orange» n’ont pas à restreindre leurs déplacements pendant 14 jours si elles ont un test Covid-19 négatif trois jours avant leur arrivée.

À partir du 29 novembre, les passagers des régions «rouges» peuvent raccourcir leur période de quarantaine de 14 jours s’ils sont testés négatifs au virus cinq jours après leur arrivée dans l’État.

Les tests doivent être le test PCR (réaction en chaîne par polymérase), le test de diagnostic le plus utilisé pour détecter le virus.

Ces règles n’ont pas été appliquées par la plupart des autres pays.

Régions « orange »

L’Irlande rejoint les îles Canaries, l’Islande, la Finlande et certaines parties de la Norvège et de la Grèce en tant que seules régions «orange». Le Groenland et une région de Finlande sont les seules zones classées «vertes».

«Le passage à l’orange n’est pas particulièrement pertinent pour le tourisme d’arrivée car il affecte les voyageurs à l’étranger d’Irlande», a déclaré Eoghan O’Mara Walsh, directeur général de la Confédération irlandaise de l’industrie du tourisme.

«Ce que nous aimerions voir, c’est que certains de nos marchés émetteurs dans le reste de l’Europe passent à l’orange et au vert.»

Une région est classée «orange» si le taux d’incidence sur 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100 000 mais le taux de positivité du test est de 4% ou si le taux d’incidence sur 14 jours est compris entre 25 et 150 cas pour 100 000 et le test le taux de positivité est inférieur à 4 pour cent.

Le taux d’incidence de l’Irlande est tombé à 120 cas pour 100 000 cette semaine avec un taux de positivité au test de 3,8%, contre 250 cas pour 100 000 avec un taux de positivité de 7% il y a un mois.

Une région est «verte» si le taux de notification à 14 jours est inférieur à 25 cas pour 100 000 et le taux de positivité est inférieur à 4%. L’Irlande était la dernière à ce niveau à la mi-septembre.

Une région est «rouge» si le taux d’incidence à 14 jours est de 50 cas pour 100 000 ou plus et le taux de positivité est de 4% ou plus ou si le taux de notification à 14 jours est supérieur à 150 cas pour 100 000.

Les régions sont classées «grises» si les informations sont insuffisantes ou si le taux de test est inférieur à 300 cas pour 100 000. L’Irlande du Nord est classée «grise» par l’ECDC.

À partir du 23 novembre, tous les voyageurs arrivant en Espagne en provenance de régions «rouges» ou «grises» doivent subir un test PCR négatif, effectué au plus 72 heures avant leur arrivée.

Jeudi, un appelant de Liveline de RTÉ, qui se rendait en Espagne pour affaires, a déclaré avoir vu un groupe d’environ 50 personnes, habillées comme si elles allaient à un mariage, ne portant pas de masques ou de distanciation sociale sur son vol Ryanair occupé et ne respectant pas le vol. les instructions à l’équipage de s’asseoir.

«C’était le chaos, tout ça. Ils ne portaient pas de masques et avaient amené de l’alcool dans l’avion. C’était horrible », a-t-il déclaré à l’émission de radio.

Il l’a décrit comme «comme une fuite de l’enfer».