Les dirigeants du G20 visent à lutter contre la pandémie de coronavirus

Les dirigeants du G20 se réuniront ce week-end pour un sommet virtuel visant à montrer la coopération des économies les plus riches et les plus puissantes du monde dans la lutte contre la pandémie de coronavirus – mais il reste loin d’être clair s’ils sont prêts à mobiliser suffisamment d’argent et de muscle politique pour aider les pays les plus nécessiteux. .

Lors du sommet virtuel, organisé par l’Arabie saoudite, qui assure actuellement la présidence du G20, les dirigeants devraient approuver un communiqué s’engageant à fournir des doses de vaccins et des médicaments, mais les initiatives qu’ils ont créées au début de la pandémie restent bien en deçà du objectifs nécessaires.

Lors d’une conférence de presse pour prévisualiser le rassemblement, qui était censé se tenir à Riyad, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les pays n’avaient engagé que 1,8 milliard de dollars pour les vaccins contre le coronavirus actuellement en développement, et qu’au moins 5 milliards de dollars seraient nécessaires pour atteindre l’objectif d’acheter deux milliards de doses d’ici la fin de l’année prochaine.

Von der Leyen a également déclaré que les pays riches n’avaient jusqu’à présent avancé que 4 milliards de dollars sur les 38 milliards de dollars estimés pour les tests, les médicaments et autres traitements nécessaires pour lutter contre le COVID-19.

« Cette pandémie a provoqué un choc sans précédent dans le monde entier, en termes de vies perdues, de moyens de subsistance affectés et bien sûr de coûts économiques », a déclaré von der Leyen. « Naturellement, notre priorité absolue est d’arrêter le virus non seulement en Europe mais dans le monde. Et pour cela, nous devons continuer à investir pour nous assurer que les vaccins et les thérapeutiques peuvent être produits en masse et peuvent être distribués dans le monde entier à des prix abordables. »

Mais de nombreuses questions complexes demeurent, y compris comment les pays du G20 équilibreront leur engagement déclaré à la charité pour les pays plus nécessiteux et les demandes de leurs propres citoyens pour les vaccinations les plus rapides possible, afin que la vie puisse commencer à revenir à la normale.

Certains experts en santé publique craignent que les pays plus riches non seulement accordent la priorité à leur propre population, mais parce que plusieurs vaccins différents sont en cours de développement, ils réserveront également les vaccins avec les taux d’efficacité les plus élevés pour leur propre usage, tout en donnant les sérums les moins efficaces.

L’UE a déjà conclu des accords d’achat de vaccins auprès de plusieurs fabricants au nom du bloc des 27 membres. Les responsables ont déclaré que les pays de l’UE devraient utiliser une partie de leur allocation de ces vaccins pour approvisionner les pays les plus nécessiteux.

«Lorsque l’Union européenne réserve des doses de vaccins, elle donne la possibilité aux membres de l’Union européenne de réserver une partie du stock qui leur est dédiée pour être distribuée vers des pays tiers, et c’est donc ce mouvement qu’il faut amplifier, « , a déclaré un responsable de l’Élysée. Cela suggère que les programmes approuvés par le G20 pourraient s’appuyer beaucoup plus sur le volontarisme que sur un engagement ferme des dirigeants.

Pourtant, les responsables européens ont insisté sur le fait que leurs efforts réussiraient. « Dans le cadre du G20, en mettant en place des mécanismes de redistribution du vaccin qui permettront à chacun de le recevoir au bon moment », a déclaré le responsable de l’Élysée.

En outre, les dirigeants devraient aller de l’avant avec d’autres efforts pour atténuer la crise économique des pays en développement, en annulant ou en restructurant d’importants montants de dette.

Au cours de leur sommet de deux jours, les dirigeants seront également aux prises avec des débats difficiles sur le changement climatique et le commerce mondial – deux questions sur lesquelles le président américain Donald Trump a créé des obstacles à la coopération. Certains diplomates se sont plaints que la proximité de Trump avec la monarchie saoudienne avait entravé les efforts visant à pousser le Royaume à adopter des objectifs plus ambitieux pour lutter contre le changement climatique, et ils ont déclaré que la rivalité amère de Trump avec la Chine avait entravé les efforts visant à résoudre de nombreux problèmes dans le système commercial mondial.

Lors de la conférence de presse de vendredi, von der Leyen a exprimé l’espoir d’une coopération renouvelée avec Washington à la suite de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine. L’UE travaille avec l’Italie, qui assurera la présidence du G20 l’année prochaine, pour organiser un sommet mondial sur la santé, et von der Leyen a déclaré qu’elle pensait maintenant que les États-Unis soutiendraient plutôt que de s’opposer à ce projet.

Les États-Unis occupent actuellement la présidence du G7, mais les dirigeants n’ont pas tenu de sommet cette année. Un rassemblement proposé par Trump au printemps a été reporté lorsque les dirigeants européens ont refusé de se rendre aux États-Unis.Trump avait initialement voulu organiser le sommet dans l’un de ses complexes de golf à Miami, mais a abandonné ces plans au milieu d’accusations de transaction personnelle.

« Tous les pays doivent travailler ensemble pour améliorer la sécurité sanitaire mondiale », a déclaré von der Leyen. « Et alors que les États-Unis ont résisté jusqu’à présent à s’engager dans ce sujet, je suis très utile maintenant avec le nouveau président élu pour que cela change. En effet, la prochaine administration s’est déjà engagée à accroître la coopération multilatérale, y compris dans le domaine de la santé. »

Lors de la conférence de presse, le président du Conseil européen, Charles Michel, a réitéré son récent appel à un « traité pandémique » international qui engagerait les nations à une plus grande coopération dans la recherche de la prévention de futures épidémies mondiales. Et il a insisté sur le fait que les dirigeants feraient de leur mieux pour se concentrer sur les problèmes qui pourraient sembler mis à l’écart pendant la crise sanitaire.

« Notre objectif cette année est carrément de lutter contre la pandémie, mais la menace du changement climatique n’est pas moins urgente aujourd’hui qu’hier », a déclaré Michel. « Nous devons réformer l’OMC pour rendre nos politiques commerciales internationales plus vertes. »

Pour les dirigeants occidentaux, l’annulation de la réunion des dirigeants en personne en raison des risques pour la santé avait un côté positif: leur permettre d’éviter la maladresse et les complications liées à des visites de haut niveau dans la capitale saoudienne sans faire de déclarations claires sur le Les violations des droits humains du Royaume, son héritage de maltraitance des femmes et le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, tué au consulat saoudien à Istanbul.

Von der Leyen a déclaré que les droits de l’homme, bien qu’importants, devraient être considérés dans le contexte de la relation bilatérale de l’UE avec l’Arabie saoudite, et non dans le cadre de sa présidence temporaire du G20.

<< En effet, sur le plan bilatéral, nous suivons de très près la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite, mais aussi des personnes qui défendent les droits fondamentaux, y compris les droits des femmes et les droits individuels, c'est donc un sujet d'actualité et c'est un sujet très sérieux, " dit-elle. "Mais je tiens aussi à souligner qu'il est important que nous dissociions les aspects multilatéraux et bilatéraux. Et ce forum multilatéral a un programme très clair, il a un protocole très strict."

Jillian Deutsch, Cristina Gallardo et Rym Momtaz ont contribué au reportage.

