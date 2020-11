Les visites familiales seront autorisées sur une période de deux semaines à Noël, dit Varadkar

On s’attend à ce que le gouvernement permette aux gens de visiter les maisons de leurs amis et de leur famille pendant une période de deux semaines près de Noël le mois prochain, a déclaré Tánaiste Leo Varadkar.

Un assouplissement progressif des restrictions de verrouillage au cours du mois de décembre sera annoncé par le gouvernement vendredi. Cela comprendra probablement un assouplissement des limites de déplacement entre les comtés et des visites à domicile plus tard dans le mois, pour permettre aux gens de célébrer Noël.

En Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni, jusqu’à trois ménages seront autorisés à se réunir pendant une période de Noël de cinq jours entre le 23 et le 27 décembre.

S’exprimant mercredi, M. Varadkar a déclaré que le gouvernement espérait introduire une mesure similaire pour permettre des visites à domicile «pour quelque chose de plus proche de deux semaines» dans la République.

À l’heure actuelle, le gouvernement s’attend à ce que les limites des visites à domicile soient ensuite réimposées après la période des vacances.

«Une date entrerait alors en janvier où les restrictions seraient à nouveau resserrées, mais encore une fois, cela dépendra des chiffres. Nous ne réimposerons pas les restrictions juste pour le plaisir, nous ne réimposerons les restrictions que si le virus repart », a déclaré M. Varadkar. «L’objectif du gouvernement est de dîner en famille, le jour de Noël, aussi normalement que possible.»

Faible incidence

M. Varadkar a déclaré qu’il espérait que le pays n’aurait pas besoin d’introduire à nouveau un verrouillage de niveau 5, mais a ajouté « il n’est pas possible d’exclure cela. »

«Nous l’avons vu en Allemagne et en Italie, pays qui avaient une incidence beaucoup plus faible que nous, le virus décollant soudainement en une semaine ou deux, il n’est donc pas possible d’exclure un retour au niveau 5 à un moment donné l’année prochaine. , » il a dit.

Cependant, il a déclaré que le gouvernement chercherait à éviter tout verrouillage prolongé à l’échelle nationale pendant plusieurs semaines. « Si cela se produit, nous aurions l’intention que ce soit beaucoup plus court, plus de deux ou trois semaines que les six que nous avons connues », a-t-il déclaré.

Les restrictions doivent être assouplies par étapes le mois prochain, les magasins, les coiffeurs, les hôtels et les musées devant être autorisés à rouvrir début décembre.

« De toute évidence, nous aimerions faire la réouverture maximale à partir de la semaine prochaine, mais nous pensons que ce n’est pas sûr », a déclaré M. Varadkar.

«Les choses que nous ferons au début sont les choses que nous savons être plus sûres, ouvrir les magasins, ouvrir les gymnases, permettre aux gens de se faire couper les cheveux.»

L’assouplissement des restrictions sur les «environnements à haut risque» où les gens se rassemblent, tels que le secteur de l’hôtellerie, les établissements sportifs et les foyers, aurait lieu plus tard dans le mois, a-t-il déclaré.

Aucune décision finale n’avait été prise sur le moment où les restaurants seraient autorisés à rouvrir, et le Cabinet déciderait du plan final vendredi, suite aux conseils supplémentaires de l’équipe nationale d’urgence de santé publique, a-t-il déclaré.

M. Varadkar a nié qu’un assouplissement progressif des mesures serait déroutant pour les gens. «Nous allons essayer autant que possible de garder les règles simples et directes», a-t-il déclaré.

«Lorsque vous avez trop de règles, il est en fait très facile de faire une erreur et d’enfreindre les règles sans même s’en rendre compte, surtout lorsqu’elles changent tout le temps, ou si elles varient d’un endroit à l’autre», a-t-il déclaré.

Le tánaiste et ministre de l’Entreprise s’exprimait lors d’un événement à Grand Canal Dock, dans la ville de Dublin, appelant les gens à soutenir les entreprises locales lors de leurs achats ce Noël.