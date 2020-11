Covid-19: Il est temps de décider du plan de réouverture alors que Varadkar remet en question les voyages transfrontaliers

Les ministres et les hauts fonctionnaires finaliseront le plan pour sortir du verrouillage et gérer la pandémie pendant la période de Noël aujourd’hui avant une réunion du Cabinet prévue pour demain et des annonces au pays par la suite.

Le tánaiste Leo Varadkar a introduit hier soir une nouvelle question dans les discussions lorsqu’il a soulevé la question du voyage à travers la frontière pendant la période de Noël.

M. Varadkar a déclaré à son parti parlementaire que les voyages transfrontaliers devraient être examinés par le gouvernement étant donné le nombre élevé de cas dans le Nord. M. Varadkar aurait demandé des données au ministère de la Santé sur les niveaux d’infection dans le Nord.

Une porte-parole du gouvernement a confirmé que la question serait discutée par les ministres aujourd’hui, bien que le Fianna Fáil soit fermement convaincu que dire aux gens de ne pas traverser la frontière serait politiquement impossible.

Une réunion du sous-comité du Cabinet Covid est prévue ce soir et sera probablement cruciale pour finaliser le plan de réouverture de la vie commerciale et sociale la semaine prochaine et gérer la pandémie pendant la période de Noël.

Avec de plus en plus de signes indiquant que les restaurants et les pubs qui servent de la nourriture seront autorisés à ouvrir plus tard en décembre, mais que les pubs qui ne servent pas de nourriture resteront fermés, les réunions des partis parlementaires du Fine Gael et du Fianna Fáil ont entendu hier soir des appels pour les pubs qui ne le font pas. servir de la nourriture pour être ouvert aussi.

Il y a eu un lobbying féroce de la part de l’industrie hôtelière ces derniers jours, mais plusieurs sources de haut niveau à travers le gouvernement ont déclaré hier soir que les pubs qui ne servent pas de nourriture sont «très improbables» d’ouvrir.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) s’est réunie hier et aurait appelé le gouvernement à la prudence, citant le niveau d’infection plus élevé actuellement que lorsque le premier verrouillage a été levé au début de l’été.

Une source a déclaré que Nphet soulignait que le pays partait «d’un niveau supérieur» à cette occasion, mais il est entendu que Nphet ne s’oppose pas fermement à une levée des restrictions la semaine prochaine.

Plus tôt hier, M. Varadkar a déclaré qu’il est probable que les gens seront autorisés à visiter les maisons de leurs amis et de leur famille pendant une période de deux semaines le mois prochain.

Pendant ce temps, le Taoiseach Micheál Martin a déclaré à la réunion du parti parlementaire du Fianna Fáil que «les gardaí n’appelleront pas chez les gens» pendant la période de Noël et que les gens devraient être sensés.

Il a également déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire que le pays reviendrait automatiquement en verrouillage en janvier tant que les chiffres resteraient bas.

Six autres décès et 269 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés la nuit dernière, une augmentation du nombre de cas quotidiens depuis hier, bien que la tendance générale reste à la baisse.

Il y a maintenant eu un total de 2 033 décès liés au Covid-19 et un total de 71 187 cas confirmés de coronavirus dans l’État.

Le ministre de la Santé du Nord, Robin Swann, a mis en garde contre une crise au cours de la nouvelle année s’il y a un «free-for-all festif» ignorant les restrictions pour freiner la propagation du coronavirus au cours des prochaines semaines.

Alors que sept autres décès de personnes atteintes de Covid-19 ont été signalés dans le Nord, M. Swann a déclaré que les nouvelles directives permettant aux personnes de trois ménages de se rencontrer à l’intérieur pendant cinq jours à Noël ne signifiaient pas qu’il était «temps de détendre notre garde».

«Noël est une période d’espoir et de convivialité, mais le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à nos proches cette année est de prendre soin d’eux», a-t-il déclaré.