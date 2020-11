La majorité des épidémies de Covid-19 la semaine dernière se sont produites dans des maisons privées

La grande majorité des éclosions ou des grappes de Covid-19 signalées la semaine dernière se sont produites dans des maisons privées, selon de nouveaux chiffres.

Un rapport du Centre de surveillance de la protection de la santé montre qu’il y a eu un total de 772 foyers dans l’État dans la semaine jusqu’à minuit samedi, dont 652 dans des maisons privées. Il y avait également 18 grappes dans les familles élargies, 15 dans les hôpitaux, 19 dans les écoles et 20 dans les lieux de travail. Quatre d’entre eux se sont produits dans des usines de transformation de viande / volaille / poisson, tandis qu’il y a eu deux éclosions dans d’autres entreprises de production ou de transformation d’aliments. Une éclosion s’est produite sur un chantier de construction.

Il y avait 65 cas confirmés en laboratoire liés aux éclosions en milieu de travail.

Parmi ceux-ci, 30 se trouvaient dans des usines de transformation de viande / volaille / poisson; moins de cinq sur les chantiers de construction et 33 dans d’autres milieux de travail.

En ce qui concerne les épidémies dans les écoles, le rapport indique que la transmission du Covid-19 au sein de l’école n’a pas nécessairement été établie dans ces épidémies.

Pendant ce temps, cinq nouvelles flambées ont été signalées dans les maisons de soins infirmiers.

Communautés vulnérables

Il y en avait également cinq parmi les communautés vulnérables, dont trois parmi les membres de la communauté des gens du voyage, tandis que deux flambées se sont produites dans les prisons.

Les chiffres viennent alors que six autres décès et 269 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) hier soir. Il y a maintenant eu un total de 2 033 décès liés au Covid-19 et un total de 71 187 cas confirmés de coronavirus dans l’État.

Sur les nouveaux cas, 123 concernent des hommes et 146 des femmes, tandis que 64% ont moins de 45 ans.

88 sont à Dublin; 42 à Cork; 25 à Limerick; 20 à Louth; 16 dans le Donegal, et les 78 autres répartis dans 17 autres comtés.

Un total de 260 patients sont traités à l’hôpital pour Covid-19, dont 36 en USI.

Dans le Nord, le ministre de la Santé, Robin Swann, a mis en garde contre une crise de la nouvelle année s’il y a un «free-for-all festif» ignorant les restrictions pour freiner la propagation du coronavirus au cours des prochaines semaines. Alors que sept autres décès de personnes atteintes de Covid 19 ont été signalés, M. Swann a déclaré que les nouvelles directives permettant aux personnes de trois ménages de se rencontrer à l’intérieur pendant cinq jours à Noël ne signifiaient pas qu’il était «temps de relâcher notre garde».

« Noël est une période d’espoir et de convivialité, mais le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à nos proches cette année est de prendre soin d’eux », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Belfast.

«Bien que certaines restrictions puissent être assouplies pendant quelques jours en décembre, une vigilance maximale sera toujours requise. La distanciation sociale sera toujours vitale. Un free-for-all festif signifierait une crise de la nouvelle année. »

Rendez-vous à Noël

En vertu de directives temporaires pour permettre aux familles de se réunir à Noël, trois ménages seront autorisés à se réunir dans des maisons du 23 au 27 décembre. Avant cela, un nouveau verrouillage du disjoncteur de deux semaines est imposé à partir de demain.

M. Swann a déclaré que les actions des gens au cours de la période de deux semaines, qui se terminera le 11 décembre, auront «une influence considérable sur le genre de Noël que nous pouvons tous avoir».

«C’est le moment de s’unir, d’obtenir le meilleur résultat des deux prochaines semaines», a-t-il déclaré.

Le député de l’UUP a confirmé que des «préparatifs intensifs» étaient déjà en cours pour un programme de vaccination de masse dans le Nord, qui, selon lui, serait une «opération logistique massive qui s’étendra sur plusieurs mois».

Quelque 600 personnes, dont des professionnels de la santé à la retraite, se sont jusqu’à présent portées volontaires comme vaccinateurs, aux côtés de 880 membres du personnel du service de santé.

À ce jour, 954 décès de personnes atteintes de coronavirus dans le Nord ont été signalés. Il y a également eu 533 autres cas confirmés de virus enregistrés hier. Au total, 50 676 personnes ont maintenant été testées positives pour Covid-19 dans le Nord depuis le début de la pandémie. Le médecin en chef du Nord, Michael McBride, a déclaré que les lignes directrices permettant à trois ménages de se réunir à l’intérieur pendant Noël comportaient des risques qui devaient être équilibrés avec les avantages pour la santé mentale et le bien-être des familles qui se rassemblent. Mais il était «sans aucun doute» que cela entraînerait une augmentation des incidents de coronavirus au lendemain de la période de cinq jours. «Travaillons ensemble pour maintenir ces chiffres aussi bas que possible», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le service de police d’Irlande du Nord a déclaré avoir été appelé dans la région de Holyland au sud de Belfast tôt hier, pour la deuxième nuit consécutive, suite à des plaintes concernant des fêtes bruyantes à la maison et un comportement antisocial.

L’inspecteur en chef Gavin Kirkpatrick a déclaré que 14 amendes de 200 £ et six avis d’interdiction avaient été émis dans deux maisons de la région, ce qui est populaire auprès des étudiants.