Des hôtels, des commerces, des gymnases et des églises ouvriront mardi prochain, suivis des restaurants et des pubs gastronomiques vendredi

La réouverture des hôtels, commerces, églises, gymnases et musées à partir de mardi prochain a été approuvée par le Cabinet ce vendredi après-midi.

Le Cabinet s’est réuni pour approuver la sortie du pays des restrictions de niveau 5.

Les restaurants et gastropubs doivent ouvrir vendredi prochain.

En termes de voyage, le projet du gouvernement est de demander aux gens de rester dans leur comté jusqu’au 18 décembre, avec des exemptions pour les déplacements essentiels.

La période pour les restrictions de voyage assouplies s’étendra jusqu’au 6 janvier et le mélange de trois ménages sera autorisé pendant cette période. Cependant, des sources ont indiqué que le gouvernement envisageait des orientations plutôt que des réglementations sur le mélange des ménages.

Le gouvernement a également envisagé d’assouplir les délais pour les repas, sans limite lorsqu’il y a deux mètres entre les tables, bien qu’une limite de 1 heure 45 minutes s’applique lorsque les tables sont espacées de moins de deux mètres. Six personnes seront autorisées par table selon les règles discutées au Cabinet cet après-midi.

Pendant ce temps, des sources ont également confirmé que les pubs humides ne rouvriront pas en décembre.

Il est également entendu que les hôtels sont susceptibles de pouvoir ouvrir leurs restaurants aux non-résidents, sous réserve de strictes exigences de distanciation sociale.

On s’attend également à ce que le golf, le tennis, le tir, l’équitation et d’autres sports de plein air soient autorisés à partir de la semaine prochaine.

On s’attend à ce que le gouvernement lance une grande campagne publicitaire exhortant les gens à passer un «Noël sûr» après les annonces attendues ce soir d’une levée du verrouillage et de la réouverture de la vie sociale et économique.

On dira aux gens que «chaque contact compte» et on leur demandera de limiter leurs interactions sociales et familiales pendant la période de Noël.

Des sources politiques ont déclaré que les ministres réalisent qu’ils prennent un risque avec l’assouplissement des restrictions mais qu’ils sont conscients de la «nécessité d’amener des gens avec nous». Les ministres étaient déterminés à prendre en considération une série de facteurs, et pas seulement les avertissements de santé publique concernant la perspective d’une augmentation des infections.

Pendant ce temps, l’europe-infos.fr comprend que le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, n’était pas présent pour la discussion politique et les conclusions auxquelles le sous-comité du Cabinet est arrivé jeudi soir.

Selon des sources, des exposés ont été présentés au début de la réunion par le Dr Holohan et le professeur Philip Nolan du Nphet, ainsi que par Paul Reid du HSE et Pádraig Dalton, le chef du Bureau central des statistiques. Le ministre des Finances Paschal Donohoe a également fait une présentation au début de la réunion sur les questions économiques, en se concentrant fortement sur les coûts pour le Trésor public du verrouillage – qui, selon lui, s’élevaient à un milliard d’euros par mois – et sur la hausse du chômage.

Le Dr Holohan et le professeur Nolan ont insisté sur le fait que c’était la bonne décision de passer aux restrictions de niveau 5 en octobre, un point de désaccord entre plusieurs personnes au sein du gouvernement. Cependant, l’équipe Nphet et les autres officiels ont quitté la réunion pour permettre aux politiciens de discuter des problèmes et de prendre une décision, il est entendu.

Le gouvernement a rejeté l’avis des experts de la santé publique de l’État après que le sous-comité du Cabinet Covid-19 s’est réuni pendant cinq heures jeudi soir.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré: «Ceci est entre nos mains, nous pouvons faire de ce Noël un Noël sûr». Photographie: Gareth Chaney / Collins



Pic post-Noël

Auparavant, M. Reid avait reconnu qu’il pourrait y avoir un pic dans les cas de Covid-19 après Noël.

C’était «une préoccupation légitime», a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast. «C’est entre nos mains, nous pouvons en faire un Noël en toute sécurité. Les gens méritent une pause. Je demanderais aux gens de travailler avec nous », a-t-il dit.

Si le public travaille avec les autorités, le verrouillage ne devrait pas être inévitable en janvier, a déclaré M. Reid. «Nous sommes en position de force», a-t-il déclaré.

L’Irlande a l’une des positions les plus fortes d’Europe en ce qui concerne le niveau des cas de Covid, a-t-il déclaré. L’Irlande était dans cette position en raison du comportement du public. Cette période pourrait être utilisée maintenant pour renforcer davantage cette position et permettre un Noël en toute sécurité.

M. Reid a déclaré qu’il y avait «un escalier de risques» et que chaque étape du processus était un risque. Ce que le gouvernement avait à faire était de «prendre beaucoup de conseils», du Nphet, du HSE, du CSO et des données économiques.

«Ils doivent prendre un ensemble équilibré de risques, ils doivent tenir compte de toutes les contributions et ensuite décider.»

Vendredi matin, le TD du Fianna Fáil, Jim O’Callaghan, a déclaré que son point de vue personnel était que le pays devrait passer au niveau 2 lorsque les restrictions de niveau 5 seraient levées. «Les gens ont besoin de voir les avantages à la fin du processus.»

S’exprimant au Newstalk Breakfast, M. O’Callaghan a déclaré qu’il s’était opposé au passage au niveau 5 car il pensait que quelles que soient les mesures prises, les chiffres augmenteraient à nouveau lorsque les restrictions seraient levées.

Les conséquences de la maladie étaient connues, mais ce n’est que maintenant que l’impact négatif du verrouillage se fait ressentir, a-t-il déclaré.

Il voulait voir les restrictions levées afin que les jeunes puissent retourner à leurs passe-temps.

«Le nombre de cas va augmenter quoi que nous fassions – Niveau 2 ou Niveau 3. Nous avons beaucoup appris depuis le dernier verrouillage, ce sont les visites à domicile qui sont la cause principale.»

M. O’Callaghan a déclaré qu’il autoriserait les bars et les restaurants à ouvrir car ils ont mis en place des mesures de protection solides. La deuxième vague n’avait pas été aussi mauvaise que la première vague. Au cours de la première vague entre février et juin, il y a eu 1736 décès de Covid tandis qu’entre juillet et novembre, le nombre de décès dus au virus était de 300, a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée au gouvernement, Nphet avait indiqué que le secteur hôtelier devrait être autorisé à offrir des services à emporter uniquement tout au long du mois de décembre.

Nphet a déclaré qu’un choix devrait être fait entre l’assouplissement des restrictions sur les visites à domicile ou la réouverture du secteur de l’hôtellerie.

Une source de haut niveau a déclaré que le gouvernement chercherait à «rééquilibrer» cela et permettrait à une grande partie du secteur de l’hôtellerie de rouvrir, mais avec le compromis de permettre à de plus petits groupes de se réunir au domicile des gens.

Bulle familiale

Ailleurs, le professeur Sam McConkey, spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré que le moyen le plus sûr de rendre visite à des proches ce Noël serait de créer efficacement une bulle familiale pendant les deux semaines à l’avance.

Limiter les engagements sociaux pendant 14 jours avant de rendre visite à des parents âgés serait la chose la plus sûre à faire ce Noël, a-t-il déclaré à RTÉ Today avec l’émission de Claire Byrne.

«Malheureusement, ce virus n’a rien d’équitable. La pandémie a été injuste pour beaucoup de gens. Beaucoup d’entre nous ont vu leur vie bouleversée. »

Il pourrait y avoir des moyens plus sûrs d’ouvrir le secteur de l’hôtellerie comme cela a été fait en Finlande, a-t-il dit, mais il a reconnu qu’en Scandinavie, il existe une culture hivernale en plein air avec «des traditions différentes».

Il serait difficile d’ouvrir le secteur de la vente au détail, le secteur de l’hôtellerie et d’autoriser les réunions de famille. «Aucun de nous ne veut osciller entre le niveau 3 et le niveau 5 et revenir au niveau 3 à nouveau.»

Le professeur McConkey a appelé à des «contrôles de santé publique intenses» en mettant l’accent sur ceux qui ont le virus plutôt que sur ceux qui n’en ont pas. Il a souligné qu’il pourrait être possible d’autoriser les pubs à ouvrir à Leitrim où le nombre est faible, mais uniquement aux locaux. «Certaines régions ont très bien contrôlé le virus.»