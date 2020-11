Waterford met Kilkenny à l’envers et à l’envers

Waterford 2-27 Kilkenny 2-23

Lorsque le coup de sifflet final a soufflé en silence, certains des joueurs de Waterford sont tombés au sol pour l’empêcher de tourner, le son de leur propre essoufflement résonnant toujours fort autour de Croke Park.

Quelques secondes auparavant, dans l’acte final de cette série de thrillers continus qu’est la demi-finale de lancers de toute l’Irlande, Austin Gleeson avait signé avec le proverbial point de sécurité pour sceller leur passage dans une finale de décembre qui sera déjà très seule. Attendez, 2020 est loin d’être terminé.

Ce faisant, ils ont nié une équipe de Kilkenny qui, sous Brian Cody, possédait ce territoire pendant les 15 dernières années, ne parlant plus de sa longue séquence de victoires en demi-finale, mais d’une première victoire en demi-finale pour le manager de Waterford, Liam Cahill. , le natif de Tipperary, dans sa première saison en charge.

Waterford était venu armé jusqu’aux dents avec une ambition et un potentiel marquants, juste derrière l’artillerie irréprochable de Limerick; avec une moyenne de 29 points par match, en trois matchs, mais ils se sont retrouvés à jouer des périodes en première mi-temps là où même près du but, ils ne pouvaient pas trouver de score.

Au lieu de cela, ils se sont retrouvés en baisse de huit points peu de temps avant la mi-temps, sept points à la pause, puis ont battu Kilkenny 1-11 à 0-4 dans le temps jusqu’à la deuxième pause dans l’eau, et il n’y avait toujours pas eu de répit à partir de là. Ils ont retourné le jeu à l’envers et à l’envers, Gleeson et Stephen Bennett leur montrant le chemin.

« Ravi et ravi », a déclaré Cahill, inébranlable et légèrement remué il semblait avant qu’il ne redescende le vestiaire de Waterford.

«Ce n’est pas dû à quelque chose de dramatique que j’ai dit, je peux vous l’assurer. C’était aux joueurs. Rien que leur prise de décision nous coûtait beaucoup de temps, en première mi-temps, nous avons laissé un certain nombre de jeux faciles et d’occasions derrière nous. Nous semblions juste en être éloignés, mais notre état d’esprit plus que nos jambes, et nous avons juste essayé de résoudre ce problème.

«Nous avions besoin du drapeau vert ou deux pour nous donner cette chance de revenir dans le match, et heureusement nous l’avons obtenu. Et le vrai bon signe pour moi était que les gars n’ont pas abandonné, ils ont continué à se soutenir, voulant et voulant renverser la vapeur. C’est de cela que sont constituées des équipes décentes, si fières des joueurs.

«Chaque jour, vous jouez une équipe comme Kilkenny, vous avez besoin de cette impitoyable pour voir des matches aussi, et le crédit à Austin Gleeson là-bas, il a donné tout ce qu’il avait. Si jamais une performance incarnait Austin Gleeson qui était là ce soir, pour être juste envers l’homme, de toute façon pendant mon règne, il a apporté un tout nouvel aspect au jeu, et je suis ravi pour lui en particulier. Et Stephen Bennett passe une année merveilleuse, n’est-ce pas? Il a toujours été un bon attaquant, la différence est maintenant qu’il livre régulièrement et est ravi pour lui aussi.

Tout ce qui a été dit à la mi-temps a été rapidement mis en action, Cahill a déclaré que le manque de foule avait peut-être aidé à rester concentré, lui et ses joueurs. La finale dans deux semaines sera également jouée derrière fermée, mais Cahill a imploré le GAA de permettre à l’ensemble du panel d’assister.

«C’est déjà assez difficile d’avoir les restrictions, sans mettre plus de restrictions sur les personnes que vous laissez entrer. Mais la seule chose que j’exigerais, c’est que le panneau d’extension et le reste de l’équipe de backroom soient autorisés à entrer, ce qui représente un autre 10, 15 max. C’est un autre avantage considérable.

«Je suppose que j’étais assez heureux à la mi-temps, il n’y avait pas de foule ce soir, je suis sûr que j’aurais eu beaucoup de conseils pour descendre le tunnel. C’est étrange, mais ça ne prend rien à l’intensité sur le terrain, la férocité est intense.

«Mais je pense que c’était un objectif réaliste, de faire la finale, sans paraître confiant ou arrogant, mais nous avons senti que si nous avions l’équilibre de l’équipe, nous aurions de bonnes chances, et nous avons hâte d’y être. maintenant. »

Une fois dans la deuxième mi-temps, Waterford creusait dans la plus profonde des réserves, c’était leur troisième match de championnat en 13 jours, quatrième en cinq semaines; jouant dans le clair de lune montant pour la première moitié, ils semblaient un peu effrayés au début, mais ont ensuite terminé sans aucun symptôme du syndrome de la troisième semaine.

Cody avait écrit chapitre et couplet sur les demi-finales gagnantes: dans sa 22e saison en tant que manager de Kilkenny, c’était sa 20e demi-finale, après en avoir remporté 16, il perd maintenant la première en 15 ans, sans aucune excuse.

« Nous avions une avance de sept points à la mi-temps, ce qui n’a jamais été inattaquable », a-t-il déclaré. «Je peux dire que le match dure absolument 70, 74 minutes. Ils ont été très, très forts en seconde période, ont remporté énormément de balles, étaient très athlétiques, ont obtenu de bons scores. Et c’est tout, nous avons été battus justes et carrés.

«Ils étaient forts dans le ciel, mais c’est du hurlement, ils n’ont rien fait de ce qu’aucune équipe n’a fait auparavant, ils ont mérité le match.

«Nous avons eu des opportunités aussi et nous ne les avons pas saisies, mais nous nous battions toujours à la fin, nous sommes revenus à deux points vers la fin. Ils ont essayé de continuer, et ils ont fait honneur aux joueurs, ils ont tout donné et ont échoué. Si vous perdez la partie, vous ne pouvez pas trouver d’excuses. Et certainement Liam Cahill est un homme très heureux de rentrer chez lui ce soir, la qualité de Waterford était sérieuse, et ils méritaient pleinement de gagner.