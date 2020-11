Un coup de pouce militaire de l’UE apporterait des avantages, selon le général supérieur du bloc

Confronté à un débat entre le président français et le ministre allemand de la Défense sur la question de savoir dans quelle mesure l’Europe devrait s’appuyer sur les États-Unis, le haut responsable militaire de l’UE, le général Claudio Graziano, a opté pour une tactique défensive: le compromis stratégique.

Dans un entretien avec POLITICO, Graziano est entré dans le débat politique tendu sur la question de savoir si l’Europe peut aspirer à une «autonomie stratégique» dans la sphère militaire – la mesure dans laquelle le bloc et ses alliés régionaux tels que le Royaume-Uni peuvent dissuader les agresseurs et intervenir avec la puissance militaire au-delà de ses frontières. Oui, les capacités militaires de l’UE sont limitées, mais leur croissance apporterait des avantages en matière de sécurité et d’économie, c’est ainsi que l’on pense.

Le général italien a cherché à tracer une ligne médiane entre la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui dans un éditorial de POLITICO au début du mois a fait valoir qu’en tant que fournisseur de sécurité, «l’Europe a toujours besoin de l’Amérique». Son article a suscité une réaction féroce du président français Emmanuel Macron, qui dans une interview a déclaré qu’il était «profondément» en désaccord, décrivant son argument comme «une mauvaise interprétation historique».

Plutôt que d’être attiré par la question de savoir si l’Europe peut compter sur l’intervention américaine, Graziano a déclaré que le débat ne portait pas sur «l’autonomie de quelqu’un», mais plutôt sur une ambition pour «l’autonomie de faire quelque chose seul, si nécessaire».

«Renforcer l’UE [Common Security and Defence Policy missions] apportera la stabilité à notre région », a-t-il déclaré, tout en soulignant que travailler avec des partenaires, et l’OTAN en particulier, était la préférence.

Pourtant, les critiques soutiennent qu’il est peu logique que l’UE parle d’être un fournisseur de sécurité étant donné sa capacité militaire limitée actuelle. «Je ne suis pas entièrement d’accord mais il y a toujours une part de vérité», a déclaré Graziano.

L’UE agit déjà seule militairement, a-t-il souligné. L’opération Atalanta, par exemple, est une mission navale en cours pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes. En mars, l’UE a lancé l’opération Irini pour surveiller l’embargo sur les armes de l’ONU sur la Libye grâce à l’utilisation de moyens aériens, satellitaires et maritimes en Méditerranée.

Mais Graziano a reconnu que l’UE pouvait faire beaucoup plus. «Si nous avions déjà l’autonomie stratégique, nous n’aurions pas eu besoin de lancer toutes les initiatives que nous avons lancées pour rendre l’autonomie stratégique plus crédible», a-t-il déclaré en faisant référence à la coopération structurée permanente (CSP) de l’UE. Le pacte militaire lancé en 2018 développe 47 projets communs, tandis que 7 milliards d’euros ont été alloués dans le budget à long terme de l’UE à un Fonds européen de la défense pour développer la coopération en matière de recherche et de développement de technologies militaires.

Le renforcement de la capacité militaire aura également d’autres avantages, a fait valoir Graziano. « [It] renforcera la base industrielle de l’UE, se traduisant par une souveraineté technologique de la Chine et des États-Unis – car ceux qui disposeront de la technologie seront dominants. »

L’un des obstacles est que les dépenses de défense de l’UE ne se sont pas entièrement remises des coupes budgétaires consécutives à la crise financière de 2007. L’Agence européenne de défense a récemment averti que les pays de l’UE ne dépensaient pas suffisamment pour la recherche et la technologie de défense, remettant en question leur capacité à atteindre l’autonomie stratégique.

Graziano a déclaré que le point clé était la façon dont l’argent est dépensé. «En termes de dépenses globales de défense, l’Europe fait partie des trois principales entités de sécurité au monde, il ne s’agit donc pas de dépenser plus mais de mieux dépenser», a-t-il déclaré. « [The EU wants] être un fournisseur mondial de sécurité… si nous sommes unis sur la défense et la sécurité, nous pouvons avoir un impact très significatif sur de nombreux fronts.

L’un d’entre eux, a-t-il suggéré, était de jouer un rôle entre les États-Unis et la Chine alors que cette dernière poursuit son essor économique et militaire. Cela pourrait signifier un conflit militaire dommageable à l’avenir. Mais, a-t-il dit, une UE plus forte «aidera les puissances mondiales à éviter que les tensions entre les États-Unis et la Chine ne s’intensifient… Il existe de nombreux instruments de pouvoir pour éviter la collision et l’UE est la seule organisation à posséder un ensemble complet et bien reconnu. d’outils (politique, diplomatie, militaire et économique), pour une approche véritablement intégrée.

Mais d’abord, l’UE a des tests militaires plus immédiats. Dans la région sahélienne de l’Afrique subsaharienne, les troupes françaises sont engagées dans une mission d’élimination de ce qui est considéré par beaucoup comme un refuge pour les combattants islamistes qui veulent viser l’Europe. Cinquante soldats français y sont morts depuis 2013, dans un conflit surnommé l’Afghanistan européen. La France souhaiterait retirer plusieurs centaines de son contingent actuel de 5 100 soldats pour faire place à une présence européenne plus forte. Les responsables de l’UE soulignent que la présence d’autres pays de l’UE dans la région, y compris l’Estonie, illustre la volonté de nations qui sont loin du conflit – et n’ont pas d’histoire coloniale dans la région.

«L’ensemble du Sahel: c’est pour moi la priorité même de l’Union européenne, si nous voulons être crédibles dans la course [military] opérations en tant que fournisseur de sécurité mondial », a déclaré Graziano.